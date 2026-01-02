Muere mujer tras colapso de vivienda por sismo en Guerrero; es el segundo deceso confirmado

GENERANDO AUDIO...

Una mujer de 60 años de edad murió la mañana de este jueves luego de que el techo de su vivienda colapsara, tras el sismo de magnitud 6.5 con epicentro en el municipio de San Marcos, en la región Costa Chica de Guerrero. El caso se suma al fallecido en la Ciudad de México, lo que sería el segundo caso.

El fallecimiento fue confirmado por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, tras realizar un recorrido por la zona del epicentro. La mandataria estatal informó que el deceso ocurrió en la comunidad de Las Minas, ubicada en la zona rural del municipio.

Dos fallecidos tras el sismo del 2 de enero del 2026

Tras el sismo registrado la mañana de este 2 de enero de 2026, suman dos decesos, uno de ellos en la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México, mientras desalojaba su vivienda. De acuerdo con autoridades, se trató de un hombre de 60 años de edad en la colonia Álamos, quien tropezó mientras salía de su departamento ubicado en un segundo piso.

El segundo caso es la muerte de la mujer, también de 60 años, que falleció tras el colapso del techo de su vivienda tras el movimiento, según confirmó la gobernadora de Guerrero.

Sismo deja daños en al menos 500 viviendas

De acuerdo con el alcalde de San Marcos, Misael Lorenzo Castillo, se reportaron afectaciones en aproximadamente 500 viviendas, la mayoría construidas de manera rústica, con materiales como adobe y tejas.

En el puerto de Acapulco, se confirmó el colapso de un restaurante cuyo segundo piso era utilizado como vivienda, ubicado en el balneario de Barra Vieja. Hasta el momento, no se reportan personas fallecidas en este punto.

El saldo en Guerrero tras el sismo se mantiene con:

1 mujer fallecida

4 personas con lesiones menores

Las autoridades estatales continúan con los recorridos de supervisión tras el sismo de este 2 de enero.

