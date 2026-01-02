GENERANDO AUDIO...

Se forman grietas en playa Barra Vieja. Foto ilustrativa: Getty Images.

En redes sociales han comenzado a compartir videos de los efectos que tuvo el sismo de magnitud 6.5 que se registró la mañana de este viernes 2 de enero de 2026, como uno en el que se pueden ver algunas grietas que se generaron en la playa de Barra Vieja, en el estado de Guerrero.

Grietas en playa Barra Vieja por sismo

En redes sociales ha comenzado a compartirse un video en el que se puede ver que se generaron algunas grietas sobre la arena de la playa Barra Vieja, en el estado de Guerrero.

Un efecto que habría provocado el sismo de magnitud 6.5 que se registró este viernes 2 de enero de 2026 a las 7:58 horas, a 4 kilómetros al suroeste de San Marcos Guerrero, a una profundidad de 5 kilómetros.

La grabación fue publicada originalmente por la cuenta de Facebook Cocinando con Dulce, y en ésta se puede escuchar que quien graba asegura que las grietas en la arena se hicieron justo después del movimiento telúrico.

“Miren, después del terremoto que pasó ahorita en la playa, aquí en Barra Vieja. Miren cómo se agrietó la tierra. Nombre, bien feo, feísimo, feísimo. La verdad espero que estén bien las personas que están donde fue el epicentro”, se escucha.

Desmienten video de la torre del Aeropuerto de Acapulco

También uno de los videos que comenzó a compartirse en redes sociales, después del sismo de 6.5, fue uno donde se ven algunos daños registrados en una torre de control del Aeropuerto Internacional de Acapulco.

En esta grabación se observan estructuras rotas o caídas en la torre de control, pero en conferencia de prensa, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, dio a conocer que es falso que eso ocurriera este viernes 2 de enero de 2026: se trata de un video del sismo que se registró en 2021.

Foto: Gobierno de Guerrero

Deslaves se registran a consecuencia del sismo

También por el sismo, en la autopista Acapulco-Cuernavaca se reportaron afectaciones a la circulación y riesgo para los automovilistas que transitan por esta vía de comunicación, por rocas en el camino.

Los puntos afectados se localizan en:

Kilómetro 343, donde se presenta un deslave con dirección a Cuernavaca

Kilómetro 335, con rumbo a Acapulco

Kilómetro 327, donde se registra retención vehicular

Kilómetro 319 de la Autopista Acapulco-Cuernavaca, se reporta la presencia de múltiples piedras sobre la carpeta asfáltica

Asimismo, se reportaron afectaciones en la carretera Acapulco-Zihuatanejo y en la carretera federal México-Acapulco.

