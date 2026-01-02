Reportan daños en la torre de control del Aeropuerto de Acapulco tras sismo

| 13:54 | Fabián Millares | Uno Tv
Sismo en Guerrero deja daños menores en aeropuertos de CDMX y Acapulco, informa AFAC
Sismo deja daños leves en aeropuerto de Acapulco, AFAC. Foto: Cuartoscuro

El sismo registrado la mañana de este viernes generó afectaciones menores en el Aeropuerto Internacional de Acapulco, informó la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC)

Se identificaron daños menores en acabados del edificio terminal comercial, incluyendo vidrios rotos y caída de plafones. Asimismo, en la Torre de Control del aeropuerto se había reportado la caída de un plafón, sin que se registraran personas lesionadas ni afectaciones a los trabajadores

Mensaje de la Gobernadora Evelyn Salgado

En mensaje mediante redes sociales, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, informó que el video que circula sobre la presunta caída del plafón del techo en la torre de control del aeropuerto de Acapulco NO corresponde al evento de hoy, sino a un sismo registrado en 2021. Llamó a no desinformar.

AFAC mantiene coordinación tras sismo en Guerrero

La Agencia Federal de Aviación Civil informó que mantiene coordinación permanente con autoridades y dependencias competentes, como parte del seguimiento posterior al sismo con epicentro en San Marcos, Guerrero.

