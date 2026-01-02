Ubicación de San Marcos y las imágenes de los daños que dejó el sismo de 6.5

GENERANDO AUDIO...

Sisimo con epicentro en San Marcos, Guerrero. Foto: Especial

Un sismo de magnitud 6.5, localizado a 4 kilómetros al suroeste de San Marcos, Guerrero, se registró a las 07:58 horas de este viernes, provocando la movilización inmediata de cuerpos de emergencia y la activación de los protocolos de Protección Civil en todo el estado de Guerrero.



La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil Guerrero (SGIRPCGro) informó que, tras el movimiento telúrico, personal operativo, Protección Civil y Bomberos desplegaron recorridos de evaluación para atender los reportes canalizados a través del 911, en los 85 municipios de la entidad.

Daños en San Marcos tras sismo de magnitud 6.5

En San Marcos, las autoridades informaron sobre derrumbes menores en la carretera federal Acapulco–Pinotepa Nacional, específicamente en el tramo cercano al poblado La Caridad, sin que se reportaran personas lesionadas.

Evelyn Salgado, gobernadora del estado, informó que brigadas de Protección Civil realizaron recorridos en los 85 municipios de la entidad, reportando hasta el momento afectaciones en seis viviendas de adobe en San Marcos, así como cristales rotos y caída de bardas.



“Debido a la fuerza de este sismo tuvimos rodamientos de rocas, efectivamente en varias vías, tanto federal como en la autopista, hay que conducir con precaución porque hubo rodamientos de rocas. No tenemos reportes de daños mayores a excepción del caso de San Marcos, donde tenemos reportes de viviendas de adobe que tuvieron afectaciones; son seis viviendas y una más que tiene daños menores”, mencionó Roberto Arroyo Matus, secretario de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de Guerrero.

Foto: Especial

Foto: Especial

¿Dónde se ubica San Marcos?

San Marcos es uno de los 85 municipios de Guerrero y forma parte de la región de la Costa Chica del estado. De acuerdo con la página del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), éstas son las coordenadas geográficas del municipio.

Longitud 99°37’26.04″ W 99°11’40.56″ W,

Latitud 16°38’02.76″ N 17°04’09.84″ N

Según cifras del Inegi, actualizadas en 2020, este municipio cuenta con una población de 50 mil 124 personas y 13 mil 959 viviendas contabilizadas. Su cabecera municipal, que lleva el mismo nombre del municipio, se encuentra a 59 kilómetros de Acapulco.

El sismo de este viernes tuvo su epicentro a 4 kilómetros al suroeste de la cabecera municipal de San Marcos.

Reportes en Guerrero tras actividad sísmica de este viernes

En el puerto de Acapulco, se reportaron fugas de gas LP, así como deslizamientos de tierra y rocas en puntos como la avenida Escénica, Sinfonía del Mar y la Calzada a Pie de la Cuesta. Además, se documentaron afectaciones en cristales, plafones y acabados de diversos inmuebles.

De igual forma, en el municipio de Juan R. Escudero se registró un derrumbe de tierra y rocas sobre la carretera Tierra Colorada–Carrizal, mientras que en Tixtla de Guerrero colapsó una barda de adobe en la calle Aldama, atribuida a la intensidad del sismo.

En la capital del estado, Chilpancingo, el alcalde Gustavo Alarcón Herrera realizó un recorrido por el primer cuadro de la ciudad, donde constató desprendimientos en la fachada de Plaza Guerrero, además de la caída de cristales e interrupciones en el suministro de energía eléctrica en la zona sur.

El edil informó que se mantiene una evaluación técnica del edificio del Ayuntamiento, mientras que en las comunidades del municipio no se reportan daños, de acuerdo con los informes preliminares.

