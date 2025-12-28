Confirman que cuerpos localizados en Acapulco son de estudiantes desaparecidos

GENERANDO AUDIO...

Los cuerpos localizados la mañana del viernes en uno de los cerros de la colonia Silvestre Castro, al poniente de Acapulco, Guerrero, corresponden a los tres estudiantes del Instituto Tecnológico de México, campus Acapulco, reportados como desaparecidos el 20 de diciembre.

Este domingo, la institución educativa publicó esquelas en memoria de Irving Antonio Cebrero Vieyra y Víctor Jahutzel Mendoza García, estudiantes de la licenciatura en Administración y de Ingeniería Electromecánica.

“Les enviamos nuestras condolencias a sus familiares y amigos, y les mandamos un abrazo solidario. Una pérdida muy dolorosa para toda la comunidad Tecnológica”, se lee en sus redes sociales.

El tercer cuerpo localizado correspondería a Raymundo Ramos Soto; sin embargo, se está en espera de los resultados de ADN debido a que el cuerpo presentaba un avanzado estado de descomposición.

Los jóvenes estudiantes, de 21 y 22 años habrían sido vistos por última vez el sábado 20 de diciembre en la zona de playa Mimosa, al poniente de la ciudad, y sus cuerpos fueron localizados en bolsas de plástico a menos de un kilómetro y medio de distancia, en un camino de terracería dentro del polígono del Parque Nacional El Veladero.

El caso ha sido manejado con total hermetismo por parte de la Fiscalía General de Guerrero y de los propios familiares, quienes el pasado 24 de diciembre se manifestaron y bloquearon la circulación en la zona turística para exigir un reforzamiento en la búsqueda.

