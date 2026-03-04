Asesinan al director de Obras y al tesorero de Ayutla en la carretera México-Acapulco

GENERANDO AUDIO...

Ataque armado deja dos funcionarios municipales muertos. Foto: Gobierno de Ayutla

La noche de este martes fueron asesinados el director de Obras Públicas y el tesorero del Ayuntamiento de Ayutla de los Libres en un ataque armado registrado sobre la carretera federal México-Acapulco, en Guerrero. El suceso ocurrió minutos antes de las 19:00 horas a la altura del kilómetro 06+800, pasando el puente del río Omitlán, en el tramo Tierra Colorada–Ayutla, en el municipio de Juan R. Escudero.

Reconocimiento de las víctimas

Las víctimas fueron identificadas como Tomás Augusto Lozano, de 38 años, quien se desempeñaba como director de Obras Públicas, y Francisco Bonilla Muñoz, de 43 años, tesorero municipal de Ayutla de los Libres.

Ataque armado en la carretera México-Acapulco

Ambos funcionarios fueron encontrados sin vida al interior de una camioneta Toyota Hilux gris, doble cabina, que quedó a un costado de la vía federal. En el lugar, peritos localizaron 43 casquillos percutidos de calibres .223 y 7.62, los cuales fueron asegurados por la Fiscalía de Guerrero para integrarlos a la investigación correspondiente.

Fiscalía de Guerrero inicia investigación por homicidio doloso

La Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE) informó que inició una carpeta de investigación por homicidio doloso para esclarecer el ataque armado en el que murieron el director de Obras Públicas y el tesorero municipal de Ayutla.

Tras las diligencias en el lugar, los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense en Chilpancingo para la práctica de la necropsia de ley.

Tramo carretero conecta varias localidades

El tramo donde ocurrió el ataque conecta varias localidades de la región y es una vía de tránsito constante entre Tierra Colorada y Ayutla de los Libres. Las investigaciones continúan para esclarecer las circunstancias del homicidio de los funcionarios municipales en Guerrero.

