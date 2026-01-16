Desalojan hoteles por nuevo sismo en Guerrero

GENERANDO AUDIO...

Sismo de 5.3 en Guerrero provoca desalojo de hoteles. FOTO: UnoTV

Un sismo magnitud 5.0 con epicentro al sureste de San Marcos, Guerrero, provocó la evacuación preventiva de turistas en hoteles de la zona hotelera de Acapulco durante la madrugada de este viernes.

El movimiento telúrico se registró a las 00:42 horas y fue percibido de manera moderada en Acapulco y municipios de la Costa Chica de Guerrero, lo que activó protocolos de prevención para evitar riesgos a la población.

El temblor encendió la alerta, lo que llevó a que huéspedes y personal de distintos hoteles desalojaran de forma ordenada los inmuebles como medida preventiva.

De acuerdo con autoridades del gobierno estatal, tras el sismo en Guerrero se estableció comunicación inmediata con los municipios para activar los protocolos correspondientes de protección civil.

Hasta el momento, las autoridades informaron que no se reportan daños ni personas lesionadas por el movimiento telúrico registrado durante la madrugada.

Sin embargo, se pidió a la población mantenerse atenta y reportar cualquier incidencia al 911, en caso de detectar afectaciones estructurales o situaciones de riesgo derivadas del temblor.

Antecedente reciente de sismos en San Marcos

Este nuevo evento ocurre semanas después de un sismo magnitud 6.5, registrado el pasado 2 de enero, también con epicentro en San Marcos, Guerrero.

Aquel movimiento dejó un saldo de dos personas sin vida, además de afectaciones en más de mil 500 viviendas y daños en los sistemas de bombeo y distribución de agua potable en Acapulco, según reportes oficiales.

Las autoridades mantienen vigilancia ante la actividad sísmica en la región y reiteraron el llamado a seguir las indicaciones de protección civil en caso de nuevos movimientos.

