Desmantelan narcocampamento en Petatlán, Guerrero; imágenes de lo que hallaron

Distintos tipos de drogas sintéticas. Foto: Gobierno de México

Un operativo de autoridades federales permitió el desmantelamiento de dos inmuebles presuntamente utilizados para la elaboración de drogas sintéticas en el municipio de Petatlán, en la región de la Costa Grande de Guerrero.

Localizan bodega con precursores químicos

Durante recorridos terrestres, elementos de la Secretaría de Marina localizaron una bodega donde se almacenaban grandes cantidades de sustancias químicas. En el sitio fueron inhabilitados cerca de 25 mil litros y más de 12 toneladas de precursores que presuntamente serían utilizados para la fabricación de drogas sintéticas.

Campamento clandestino en Petatlán, Guerrero. Foto: Gobierno de México

Campamento clandestino también fue desmantelado

En una segunda acción, las fuerzas federales ubicaron un campamento clandestino, donde se aseguraron vehículos, armas de fuego, municiones, ropa y calzado táctico, además de diverso material relacionado con actividades ilícitas.

Calzado, armas, municiones y ropa recolectada. Foto: Gobierno de México

De acuerdo con la información disponible, la instalación tenía la capacidad de producir hasta tres tipos distintos de drogas, lo que representaba un riesgo para la seguridad y la salud pública.

Investigaciones en curso

Todo fue asegurado y fue puesto a disposición del Ministerio Público, que ya integra las carpetas de investigación correspondientes para deslindar responsabilidades.

Bodega de fabricación de drogas sintéticas. Foto: Gobierno de México

En el operativo participaron también elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Las autoridades indicaron que estas acciones buscan frenar la producción de drogas sintéticas y evitar que lleguen a las calles.

