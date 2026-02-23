redoblan-vigilancia-en-sede-del-abierto-mexicano-telcel-en-acapulco

GENERANDO AUDIO...

En Guerrero, se mantiene vigilacia por el Abierto Mexicano. Foto: Celeste Hernández

En Guerrero, agentes de corporaciones federales y estatales mantienen un operativo de vigilancia en los alrededores de la Arena GNP Seguros, en la zona Diamante de Acapulco, con motivo del inicio de la edición 33 del Abierto Mexicano Telcel.

En el área se observa despliegue de elementos de la Guardia Nacional, Policía Estatal y Tránsito. La vigilancia se refuerza por la tarde y noche con personal del Ejército Mexicano y la Marina.

Además, en el exterior del recinto se instaló una torre de vigilancia de la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero, enlazada directamente al Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano, para atender cualquier incidencia.

Prevén asistencia de 80 mil personas

De acuerdo con estimaciones de la Secretaría de Turismo de Guerrero, se prevé una asistencia de 80 mil personas durante el torneo y una derrama económica superior a los 750 millones de pesos.

El Abierto Mexicano Telcel 2026 inició este 23 de febrero y concluirá el próximo fin de semana, con la participación de más de 30 tenistas de talla internacional.

Cabe destacar que el domingo, los organizadores rechazaron versiones sobre una posible cancelación del evento debido a los hechos ocurridos en Jalisco, y señalaron que mantienen comunicación y coordinación permanente con autoridades federales, estatales y municipales bajo los protocolos de seguridad establecidos.

