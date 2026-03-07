Segob pide a autoridades estatales respetar derechos humanos en marchas del 8M

GENERANDO AUDIO...

Segob pidió respeto a derechos de manifestantes en 8M. Foto: Cuartoscuro

La Secretaría de Gobernación (Segob) pidió a los gobiernos estatales garantizar el respeto a los derechos humanos durante las marchas del 8M, al subrayar que la protesta social es una herramienta legítima para visibilizar demandas de las mujeres en México.

A través de un comunicado, la dependencia llamó a las autoridades a seguir protocolos que prioricen el diálogo y eviten la criminalización de las manifestaciones en el marco del Día Internacional de la Mujer. El objetivo, aseguró, es que las movilizaciones se desarrollen en un entorno seguro para quienes decidan salir a las calles.

Segob pide evitar criminalizar las protestas del 8M

La Secretaría de Gobernación recordó que la protesta social forma parte de la vida democrática y que corresponde a las autoridades garantizar que las movilizaciones se realicen con seguridad y sin represalias. En ese sentido, pidió a los gobiernos locales actuar bajo protocolos institucionales y con pleno respeto a los derechos humanos.

La dependencia insistió en que el reto de las autoridades no es contener las marchas, sino facilitar que las manifestaciones se desarrollen sin violencia, evitando acciones que puedan escalar tensiones entre manifestantes y fuerzas de seguridad.

El protocolo que busca priorizar diálogo y no fuerza pública

Gobernación también recordó la existencia del Protocolo para la Atención y Gestión de la Protesta Pacífica, una guía que busca orientar a autoridades estatales y municipales para atender movilizaciones sociales privilegiando el diálogo antes que el uso de la fuerza.

Entre sus lineamientos se incluyen abrir canales de comunicación con colectivos, atender demandas, establecer rutas de evacuación y designar enlaces para periodistas que cubran las marchas.

El objetivo, según la dependencia, es que durante el 8M las autoridades actúen con una visión preventiva y humanista que permita garantizar la libre expresión de las mujeres sin poner en riesgo su integridad ni la de terceros.

Decálogo para la atención de las protestas pacíficas

La Segob recuerda los principios clave que deben guiar la actuación de las autoridades durante las movilizaciones:

Libertad de manifestación y expresión para todas las personas. Respeto al derecho de disenso y a las minorías. No criminalizar ni discriminar la protesta social. Garantizar libertad de expresión sin afectar derechos de terceros. Privilegiar el diálogo y la resolución pacífica de conflictos. Derechos de manifestación, expresión y reunión incondicionales. Prohibición del uso de la fuerza contra manifestantes pacíficos. Protección de la integridad física y seguridad de manifestantes y terceros. Garantizar la labor de periodistas y comunicadores. Adaptar protocolos a las realidades locales con enfoque humanista.

La Segob subrayó que cada movilización tiene características distintas según la ciudad o el estado, por lo que las autoridades pueden adaptar estas herramientas a su contexto local. Sin embargo, el principio central se mantiene: priorizar el diálogo y la prevención para evitar confrontaciones durante las movilizaciones del Día Internacional de la Mujer.

