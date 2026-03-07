Reapertura del Centro Benjamín Franklin busca reforzar el diálogo entre México y EE. UU.

GENERANDO AUDIO...

La embajada de Estados Unidos en México aseguró que la relación bilateral entre ambos países se mantiene sólida, a pesar de los temas complejos que forman parte de la agenda común. La declaración se dio durante la reapertura del Centro Benjamín Franklin en la Ciudad de México.

El jefe adjunto de misión de la embajada estadounidense, Mark Coolidge Johnson, explicó que el nuevo espacio busca reforzar el diálogo, el intercambio cultural y el entendimiento entre ambas naciones, en un contexto donde ambos países comparten retos y cooperación dentro de América del Norte.

Centro Benjamin Franklin busca fortalecer relación México–EE. UU.

El diplomático Mark Coolidge Johnson calificó al Centro Benjamín Franklin como “un puente” entre México y Estados Unidos, un lugar pensado para el diálogo y el intercambio cultural.

Durante la presentación del espacio, señaló que la relación bilateral puede tener momentos complejos, pero sigue siendo sólida.

“Este es un lugar que es un puente para Estados Unidos y México, para entendernos un poco mejor. Hablar de temas difíciles y mantener una relación que es fuerte, aunque haya subidas y bajadas”, dijo el funcionario.

También destacó que el diálogo y el entendimiento entre ambas sociedades son herramientas clave para resolver los asuntos pendientes entre los dos países.

Qué es el Centro Benjamín Franklin

El Centro Benjamín Franklin es un espacio cultural y educativo que ahora forma parte de la nueva sede de la embajada de Estados Unidos en México.

Su objetivo es acercar a la sociedad mexicana a la cultura, educación e información estadounidense mediante actividades, talleres y recursos educativos.

De acuerdo con Silvio González, ministro de Diplomacia Pública de la embajada, el centro también funcionará como un espacio de innovación para aprender inglés.

Ahí se ofrecerán:

Cursos de inglés

Materiales de estudio del idioma

Talleres y conversatorios en inglés

Las autoridades señalaron que este tipo de actividades buscan impulsar el intercambio educativo y cultural entre ambos países.

Dónde está y cómo participar

El Centro Benjamín Franklin se encuentra dentro de la nueva embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México.

El espacio abre de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas.

Para participar en los talleres o conversatorios en inglés es necesario registrarse previamente en la página oficial de la embajada de Estados Unidos en México.

La embajada informó que el centro continuará ofreciendo actividades abiertas al público para fortalecer el diálogo cultural entre ambos países.

