Marcha 8M: 10 frases cortas y poderosas para tus carteles

10 frases para tus carteles en la marcha del 8M. Foto: Cuartoscuro

Si piensas asistir a la marcha del Día Internacional de la Mujer 2026, este domingo 8 de marzo, en unotv.com te compartimos algunas frases que podrías utilizar en tus carteles y que, sin duda, representan los valores y la lucha de las miles de mujeres que saldrán a las calles a manifestarse y exigir por una vida libre y sin miedo este 8M.

10 frases para conmemorar el Día Internacional de la Mujer 2026

¡Libres, poderosas, vivas y sin miedo! ¡No te incomoda el feminismo, te incomoda saber que eres machista! ¡Soy la nieta de la bruja que no pudiste quemar! ¡No estoy estudiando mientras me caso! Mamá, hoy no vuelvo sola; vuelvo con todas ellas Me quitaron tanto… que terminaron quitándome el miedo Revolución será feminista o no será Somos el grito de las que ya no tienen voz ¡Las mujeres existimos todos los días del año! ¿Qué parte de “NO” no entendiste?

Más ideas a través de redes sociales

A través de los años, distintas publicaciones en redes sociales han dejado fotografías icónicas, con frases que también podrías retomar este 2026:

¿Qué artículos no pueden faltar en la marcha del 8M?

Si al leer las frases te surgieron más ideas para asistir a la marcha del Día Internacional de la Mujer 2026, te dejamos ciertos artículos que no pueden faltar para hacer sentir más fuerte el mensaje:

Carteles y pancartas

Ropa y accesorios

Flores y banderas

Pegatinas y pines

Instrumentos musicales

De igual manera, te recomendamos asistir con ropa cómoda, bloqueador solar, mantenerte hidratada y revisar la batería de tus dispositivos móviles.

