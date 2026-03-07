Marcha 8M: 10 frases cortas y poderosas para tus carteles
Si piensas asistir a la marcha del Día Internacional de la Mujer 2026, este domingo 8 de marzo, en unotv.com te compartimos algunas frases que podrías utilizar en tus carteles y que, sin duda, representan los valores y la lucha de las miles de mujeres que saldrán a las calles a manifestarse y exigir por una vida libre y sin miedo este 8M.
10 frases para conmemorar el Día Internacional de la Mujer 2026
- ¡Libres, poderosas, vivas y sin miedo!
- ¡No te incomoda el feminismo, te incomoda saber que eres machista!
- ¡Soy la nieta de la bruja que no pudiste quemar!
- ¡No estoy estudiando mientras me caso!
- Mamá, hoy no vuelvo sola; vuelvo con todas ellas
- Me quitaron tanto… que terminaron quitándome el miedo
- Revolución será feminista o no será
- Somos el grito de las que ya no tienen voz
- ¡Las mujeres existimos todos los días del año!
- ¿Qué parte de “NO” no entendiste?
Más ideas a través de redes sociales
A través de los años, distintas publicaciones en redes sociales han dejado fotografías icónicas, con frases que también podrías retomar este 2026:
¿Qué artículos no pueden faltar en la marcha del 8M?
Si al leer las frases te surgieron más ideas para asistir a la marcha del Día Internacional de la Mujer 2026, te dejamos ciertos artículos que no pueden faltar para hacer sentir más fuerte el mensaje:
- Carteles y pancartas
- Ropa y accesorios
- Flores y banderas
- Pegatinas y pines
- Instrumentos musicales
De igual manera, te recomendamos asistir con ropa cómoda, bloqueador solar, mantenerte hidratada y revisar la batería de tus dispositivos móviles.
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.