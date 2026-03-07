¡Cuidado! Detectan fraudes al tramitar pasaporte; toma estas precauciones

GENERANDO AUDIO...

Pasaporte mexicano. Foto: Cuartoscuro.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) emitió una alerta para prevenir fraudes en el trámite del pasaporte mexicano y recordó que el pago solo debe realizarse en bancos autorizados.

El proceso para obtener el pasaporte mexicano, precisó, debe realizarse mediante los mecanismos establecidos por la dependencia federal, con el fin de prevenir engaños relacionados con citas o pagos falsos.

Pago del pasaporte solo en bancos autorizados

La SRE explicó que el pago del trámite del pasaporte mexicano se realiza exclusivamente en bancos o instituciones financieras autorizadas. Indicó que no se deben realizar pagos en tiendas de conveniencia ni depósitos en cuentas personales.

También señaló que los usuarios deben evitar enviar dinero a través de enlaces que circulen en redes sociales o aplicaciones de mensajería, ya que pueden formar parte de intentos de fraude relacionados con este trámite.

Reiteró que el pago oficial se realiza únicamente mediante los canales establecidos por la institución.

Además, puntualizó que en las oficinas donde se realiza el trámite no se acepta efectivo, por lo que cualquier solicitud de pago directo en las instalaciones o a través de terceros no forma parte del procedimiento oficial.

Cita para el trámite del pasaporte

La dependencia también recordó que la cita para tramitar el pasaporte mexicano es personal, gratuita y no requiere intermediarios.

Además, precisó que debe agendarse únicamente a través del portal oficial: http://citas.sre.gob.mx.

También indicó que las personas pueden comunicarse al Centro de Contacto de la SRE, disponible las 24 horas, en el número 55 89 32 48 27, que cuenta con atención telefónica y vía WhatsApp.

Finalmente, reiteró el llamado a la población para verificar que cualquier información relacionada con el trámite del pasaporte mexicano provenga de canales oficiales.

El objetivo de estas recomendaciones es que las personas realicen el trámite del pasaporte mexicano de forma segura y mediante los canales oficiales.

