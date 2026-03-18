Detienen a abogado ligado a bloqueos en la Autopista del Sol

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Daniel “N”, identificado por encabezar bloqueos en Autopista del Sol FOTO: Fiscalía

La detención del abogado Daniel “N” se da tras su presunta participación en bloqueos en la Autopista del Sol, una vía clave en Guerrero que conecta con Acapulco. Estas movilizaciones han generado afectaciones a la circulación en distintas ocasiones recientes.

El caso ocurre en un contexto de protestas sociales en la región, donde comisarios, ejidatarios y delegados han realizado cierres carreteros para exigir apoyos y denunciar temas de seguridad, lo que ha mantenido tensión en la zona.

Detienen a Daniel “N” por bloqueos en la Autopista del Sol

El abogado Daniel “N”, identificado como uno de los principales promotores de bloqueos en la Autopista del Sol, fue detenido este martes en Chilpancingo por fuerzas federales.

El operativo se realizó cuando el también representante de comisarios municipales, ejidales y delegados de la zona rural de Acapulco, Juan R. Escudero y Tecoanapa, salía de las instalaciones del Congreso del Estado.

Durante el operativo, la diputada de Morena Araceli Ocampo Manzanares denunció que fue encañonada por elementos de seguridad al salir del Congreso.

Las autoridades vinculan a Daniel “N” con cierres carreteros registrados el 2 de febrero de 2026 y el 5 de diciembre de 2025, tanto en la Autopista del Sol como en la carretera federal México-Acapulco.

Denuncian presiones de grupo criminal para realizar bloqueos en la Autopista del Sol

Horas antes de la detención, en entrevista para A las 9 en Uno, Lino Ponce, habitante desplazado de Juan R. Escudero, denunció que las manifestaciones contra la policía comunitaria estarían relacionadas con presiones de un grupo criminal.

Señaló que en el bloqueo de la Autopista México-Acapulco a inicios de febrero, habitantes fueron obligados a participar.

“Quiero decirle que en cuestión de los bloqueos, el grupo criminal “Los Ardillos” amenaza, aterroriza a los ciudadanos”, afirmó.

También indicó que quienes no acudían eran castigados.

“Les cobran mil pesos de multa y su tableada, si no van a los bloqueos”, dijo.

Más tarde, la Fiscalía General de Justicia de Guerrero informó la detención de Daniel “N”, a quien se le atribuye la organización de esa protesta.

Las autoridades no han detallado su situación legal tras el aseguramiento.

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