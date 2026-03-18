Marchan en Chilpancingo para exigir búsqueda de menor desaparecido

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Incrementan desapariciones de jóvenes, advierten. Foto: Jesús Dorantes

Al menos 200 personas marcharon en Chilpancingo, Guerrero, para exigir la localización de Christopher Evan Sánchez Reyna, un adolescente de 16 años reportado como desaparecido. La movilización ocurrió en medio de una creciente preocupación de colectivos por el aumento de desapariciones de jóvenes en la entidad.

Vestidos de blanco y portando lonas con el rostro del menor, familiares, amigos y ciudadanos salieron a las calles para demandar avances en la investigación y atención directa de las autoridades encargadas de la búsqueda.

Marcha avanza hacia la Fiscalía de Guerrero

La movilización comenzó minutos después de las 4:30 de la tarde en la plazoleta Unidos por Guerrero y avanzó por calles de la capital del estado hasta llegar a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado.

Durante el recorrido, los participantes exigieron que el caso del adolescente no quede en el olvido y pidieron resultados en las investigaciones para dar con su paradero.

Familiares y amigos reiteraron que buscan mantener visible el caso para presionar a las autoridades a intensificar las labores de búsqueda.

Colectivos alertan por aumento de desapariciones de jóvenes

En el contingente también participaron integrantes del colectivo María Herrera, quienes señalaron que existe una creciente preocupación entre las familias por el incremento de desapariciones en Guerrero.

La representante del colectivo, Gema Antúnez Flores, explicó que desde 2025 han documentado un repunte en estos casos, principalmente entre jóvenes.

La activista advirtió que la incertidumbre y el dolor son constantes para las familias que buscan a sus seres queridos, por lo que insistió en la necesidad de que las autoridades escuchen a los familiares y ofrezcan resultados, mientras los colectivos continúan organizando jornadas de búsqueda en distintas zonas del estado.

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