Detienen a Ubaldo Segura, defensor de derechos humanos y pueblos indígenas en Tlapa, Guerrero

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Detienen a Ubaldo Segura, fundador del Frente Popular de La Montaña Foto: Getty

La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo a Ubaldo Segura Pantoja en Tlapa, fundador del Frente Popular de La Montaña (FPM), durante un operativo realizado por agentes federales en el estado de Guerrero, de acuerdo con reportes oficiales y registros de detención.

Detención de Ubaldo Segura Pantoja en Tlapa

El dirigente social fue detenido este miércoles en su domicilio ubicado en la colonia Tepeyac, en Tlapa, Guerrero. Posteriormente, fue trasladado a la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) en Chilpancingo.

La captura fue realizada por elementos de la Policía Federal Ministerial. Tras su aseguramiento, Segura Pantoja fue puesto a disposición de un juez federal y posteriormente trasladado a instalaciones de la FGR en el estado de Puebla.

Versiones sobre la detención de la FGR

Ha trascendido que la detención podría estar relacionada con órdenes de aprehensión emitidas contra maestros y dirigentes sociales en la región de La Montaña, derivadas de movilizaciones, marchas y protestas realizadas en años anteriores.

Sin embargo, esta información no ha sido confirmada por instancias federales.

Protestas del Frente Popular de La Montaña

Tras la detención, integrantes del Frente Popular de La Montaña (FPM) realizaron un volanteo informativo y un mitin en la Fiscalía Regional para exigir la presentación de Ubaldo Segura Pantoja.

Los manifestantes señalaron que familiares del dirigente social reportaron que fue detenido por personas que se identificaron como agentes ministeriales, aunque en un primer momento desconocían su paradero.

Trayectoria de Ubaldo Segura Pantoja y el FPM

Ubaldo Segura Pantoja participó en la fundación del Frente Popular de La Montaña (FPM) en 2016 en Tlapa. Previamente, formó parte del Frente Popular Revolucionario (FPR) y del Movimiento Popular Guerrerense (MPG).

En el ámbito político, se le identifica por su apoyo público al senador Félix Salgado. En 2018, participó en la promoción del voto a favor del actual legislador y del proyecto político del entonces candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

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