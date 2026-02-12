Ejército destruye narcocultivos en Ajuchitlán del Progreso, Guerrero

GENERANDO AUDIO...

Aseguramiento de plantíos de marihuana y amapola en Guerrero. Foto. Cuartoscuro

En coordinación con la Base de Operaciones Interinstitucionales (BOI), integrada por personal de la Policía Estatal y del Ejército Mexicano, fueron localizados y destruidos plantíos de marihuana y amapola en zonas serranas del municipio de Ajuchitlán del Progreso, Guerrero.

Localización de plantíos de marihuana y amapola en Guerrero

Durante los operativos en la localidad de El Horcón, el personal de la BOI y del Ejército Mexicano identificó varios plantíos de marihuana y amapola. Estas acciones forman parte de las estrategias de seguridad en Guerrero para detectar y controlar la presencia de sustancias ilícitas, evitando su llegada a la población.

Procedimiento de aseguramiento y destrucción de los cultivos

Los plantíos de marihuana y amapola localizados fueron asegurados para su posterior incineración y destrucción. Este procedimiento se realizó conforme a los protocolos establecidos por las autoridades competentes, garantizando el manejo seguro y legal del material. La Policía Estatal y el Ejército Mexicano supervisaron cada etapa del proceso para cumplir con las normativas vigentes en la destrucción de sustancias ilícitas.

Acciones coordinadas para prevenir drogas en Guerrero

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) Guerrero indicó que estas acciones coordinadas buscan impedir que las sustancias ilícitas, como la marihuana y la amapola, lleguen a los hogares. La vigilancia constante y los recorridos en zonas serranas son parte de la estrategia estatal para proteger la seguridad, la salud y el bienestar de la población.

Continuidad de operativos de la BOI y Ejército Mexicano

La Base de Operaciones Interinstitucionales (BOI), en conjunto con el Ejército Mexicano y la Policía Estatal, continuará con operativos de vigilancia en Ajuchitlán del Progreso. Estas intervenciones buscan mantener la presencia institucional en zonas estratégicas.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.