GENERANDO AUDIO...

Entregan restos del bebé Alexis en Chilpancingo. Foto: Especial

Tras más de 24 horas de espera, los restos del bebé Alexis, de dos años de edad, fueron entregados a sus familiares en Chilpancingo, Guerrero, por personal del Servicio Médico Forense (SEMEFO).

El menor fue hallado sin vida el pasado 6 de enero en un domicilio ubicado en la barranca del Huaje Seco.

La entrega ocurrió poco después de las 13:00 horas, cuando una carroza fúnebre salió de las instalaciones del SEMEFO, localizadas al sur de la capital del estado, con el cuerpo del niño. El féretro blanco fue trasladado a la colonia CNOP, donde familiares, vecinos y ciudadanos se reunieron para recibirlo y acompañar a la familia en su duelo.

Entregan cuerpo de Alexis tras más de 24 horas

En la colonia CNOP se realizó el velorio, programado para la tarde y noche de este miércoles. Durante el acto fúnebre, al ataúd del menor le colocaron juguetes, flores, veladoras y una fotografía de Alexis, mientras decenas de personas acudieron para mostrar su solidaridad.

De acuerdo con lo informado, el sepelio se llevará a cabo el jueves 8 de enero en el panteón La Paz, en Chilpancingo. Para la sepultura, se indicó que el espacio fue donado, aunque hasta el momento no se ha confirmado el horario exacto del entierro.

Contexto del caso del menor Alexis

El cuerpo de Alexis fue localizado sin vida en una vivienda de la barranca del Huaje Seco, lo que generó consternación e indignación entre la población. El caso provocó movilizaciones de autoridades y una amplia reacción social en la capital del estado.

De acuerdo con reportes policiales, la causa de muerte del menor fue estrangulamiento, además de que presentaba múltiples lesiones. Sin embargo, esta información no ha sido confirmada oficialmente por la Fiscalía General del Estado.

Situación legal de los presuntos responsables

Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado de Guerrero no ha emitido un comunicado oficial sobre la situación jurídica de Olga “N” y Elder “N”, madre y padrastro del menor, quienes han sido señalados como presuntos responsables del homicidio.

Las autoridades continúan con las investigaciones correspondientes, mientras familiares y ciudadanos exigen justicia para Alexis y el esclarecimiento total de los hechos.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.