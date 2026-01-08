Noticias de hoy 7 de enero de 2026, en un minuto, hasta las 19:00 horas

GENERANDO AUDIO...

Noticias de hoy 7 de enero de 2026, hasta las 19:00 horas:

Embajador en Gran Bretaña

Alejandro Gertz Manero, exfiscal general de la República, será el embajador de México en Gran Bretaña, informó la presidenta Claudia Sheinbaum.

Policías asesinados

Durante 2025, 348 policías fueron asesinados en México, según Causa en Común. Sinaloa se ubicó en el primer lugar con más casos, seguido de Guerrero y Guanajuato.

Ciclovía en Tlalpan

La ciclovía “La Gran Tenochtitlán”, en Calzada de Tlalpan, abrirá su primer tramo en tres semanas, informaron autoridades de la Ciudad de México.

Groenlandia, en la mira

El presidente Donald Trump debate “activamente” con su equipo la compra de Groenlandia a Dinamarca, según informó el miércoles la Casa Blanca.

Petróleo de Venezuela

Venezuela informó que negocia con Estados Unidos la venta de volúmenes de petróleo según un comunicado emitido por Petróleos de Venezuela.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.