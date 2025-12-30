GENERANDO AUDIO...

Tres mapaches entran a hospital del ISSSTE; no hubo riesgos a pacientes

El ISSSTE informó sobre el avistamiento y captura de fauna silvestre, en el Hospital Regional de Alta Especialidad (HRAE) de Acapulco, Guerrero, donde tres ejemplares de mapache fueron asegurados por personal especializado, sin que se registraran afectaciones a pacientes, personal de salud, instalaciones o equipos médicos.

El hecho ocurrió el sábado 27 de diciembre, cuando el área de mantenimiento recibió un reporte del personal de enfermería por la presencia de los mapaches dentro del hospital. De inmediato, se realizó una inspección inicial y se activaron los protocolos de atención, con el apoyo de una empresa privada especializada en manejo de fauna.

En una serie de videos se observa al trío de mapaches trepados en lo que parecer ser un aparato especializado en cirugía, dentro del área de quirófanos. Ademas, en otra área, capturaron el momento donde uno de los mamíferos se encuentra descansando sobre uno de los tubos de ventilación en el nosocomio.

Pese a que el avistamiento de mapaches se registró en el área de quirófanos, trabajadores del hospital revelaron que se han visto especímenes en pasillos, oficinas administrativas y en el área de cocina.

La institución detalló que, tras la captura de los mapaches, el área fue cerrada de manera temporal para llevar a cabo una limpieza profunda y desinfección, con el objetivo de garantizar condiciones seguras para pacientes y trabajadores.

ISSSTE refuerza medidas tras avistamiento de mapaches

Una vez controlada la situación, el ISSSTE reforzó las medidas preventivas dentro del hospital. Entre las acciones realizadas se incluyó la revisión de posibles puntos de ingreso de fauna silvestre, como pasillos, puertas de servicio, azoteas y terrazas.

También se verificó el manejo adecuado de residuos y el correcto sellado de plafones y patios colindantes, con el fin de reducir cualquier riesgo de ingreso de animales a las áreas hospitalarias.

El instituto subrayó que no se presentó ningún incidente que pusiera en peligro la operación médica ni la seguridad de quienes se encontraban en la unidad durante el avistamiento de los ejemplares.

Presencia habitual de fauna silvestre en la zona

De acuerdo con el comunicado oficial, el ISSSTE señaló que en esta zona de Acapulco es habitual la presencia de fauna silvestre, debido a las condiciones naturales del entorno.

Además, se informó que en un predio contiguo al hospital se instaló recientemente una feria con atracciones mecánicas, situación que pudo haber provocado el desplazamiento de los mapaches hacia las instalaciones del HRAE.

El Instituto aseguró que continuará con la vigilancia permanente y la aplicación de protocolos preventivos para evitar nuevos avistamientos y mantener la seguridad sanitaria dentro del hospital.

