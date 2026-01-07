GENERANDO AUDIO...

Alcaldesa de Acapulco, investigada por presunto cohecho. Foto: Celeste Hernandez

La Fiscalía Anticorrupción de Guerrero abrió una carpeta de investigación en contra de la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, por el presunto delito de cohecho, luego de que fuera vista portando un collar cuyo valor sería superior a los 227 mil pesos, de acuerdo con información oficial.

La indagatoria fue iniciada por la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, y quedó registrada bajo el número 12022200300020071125, instruida “en contra de Abelina López Rodríguez, por el hecho que la ley señala como delito de cohecho y lo que resulte”.

Investigación por presunto regalo de alto valor económico

La investigación se originó tras la difusión de imágenes en las que la alcaldesa de Acapulco portaba un collar que presuntamente correspondería a la marca francesa Van Cleef & Arpels, cuyo valor comercial rebasa los 227 mil pesos.

En un primer momento, López Rodríguez declaró que la joya había sido un obsequio “del pueblo que la ama”. Posteriormente, la edil apareció en un evento público utilizando un collar visualmente similar, aunque con diferencias notables, y afirmó que se trataba de un regalo de cumpleaños otorgado por una habitante de la colonia Simón Bolívar, asegurando que la pieza era de acero.

Denuncia presentada por excandidato a la alcaldía

La denuncia fue interpuesta por Ramiro Solorio Almazán, tres veces excandidato a la alcaldía de Acapulco, quien solicitó a la autoridad investigar el origen del accesorio y su posible relación con el delito de cohecho.

El señalamiento se sustenta en el artículo 283 del Código Penal del Estado de Guerrero, el cual establece que ningún servidor público puede recibir regalos cuyo valor económico sea elevado, al considerarse un posible beneficio indebido derivado del cargo.

Solicitan documentación oficial para integrar el expediente

Como parte de las diligencias, la Fiscalía de Guerrero solicitó al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana la documentación que acredita a Abelina López Rodríguez como presidenta municipal constitucional de Acapulco, con el fin de integrar formalmente el expediente de investigación.

Hasta el momento, ni el Gobierno municipal de Acapulco ni la alcaldesa Abelina López Rodríguez han fijado postura pública respecto a la carpeta de investigación abierta por la Fiscalía Anticorrupción.

