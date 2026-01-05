“Dios nos dio la oportunidad de salvarnos”: Goyita

GENERANDO AUDIO...

El sismo magnitud 6.5, con epicentro en San Marcos, Guerrero, registrado el 2 de enero, provocó el colapso del restaurante Goya en Barra Vieja, Acapulco.

Sismo colapsa restaurante Goya en Barra Vieja, Acapulco

El movimiento telúrico ocasionó el derrumbe del restaurante Goya, ubicado en la zona de playa de Barra Vieja. El inmueble, con más de 30 años de operación, colapsó en segundos. Su propietaria, Gregoria Hernández González, de 78 años de edad, relató como fueron los hechos:

“Me salí corriendo, pero me resbalé y caí, y cuando empezó a temblar no me pude parar. Cuando se sentó la casa aquí abajó me cubrió de polvo de lo que se desbarató”

Colapsa restaurante Goya en Barra Vieja tras sismo magnitud 6.5. Foto: Cuartoscuro

Fallas estructurales del restaurante

El sismo colapsó la estructura que sostenía una vivienda en la parte superior de la cocina. A simple vista se observa fallas en columnas y en la losa, por lo que el inmueble fue considerado inhabitable y se restringió el acceso, Doña Goyita detalló:

“Tengo mucha tristeza, pero yo creo en Dios y que si voy a salir adelante, aunque esté grande voy a salir adelante…No podemos trabajar, pusieron esto para que no nos metamos, ya que Dios nos dio la oportunidad de salvarnos vamos a respetar lo que nos dijeron.“

CAPAMA reporta afectaciones en el abasto de agua en Acapulco

En Acapulco, la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA) informó que cuatro equipos del sistema de captación Papagayo I se encuentran en operación, lo que permite un abasto de agua limitado en la parte baja del municipio.

