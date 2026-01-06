Desabasto de agua en Acapulco tras sismo será solucionado mañana: alcaldesa

GENERANDO AUDIO...

Sismo deja sin agua potable a 400 mil habitantes de Acapulco Foto: Cuartoscuro

La alcaldesa Abelina López Rodríguez informó públicamente, que el sismo de magnitud de 6.5 que se suscitó el 2 de enero de este 2026, ocasionó afectaciones en los sistemas Papagayo 2 y en el Acueducto Lomas de Chapultepec, ambos fundamentales para el suministro de agua potable, con lo que asegura que los más de 400 mil habitantes afectados tendrán agua el día de mañana.

“En el transcurso del lunes continuaron las labores de rehabilitación en los sitios de la red hidráulica afectados por el sismo del pasado viernes. En la línea de 60 pulgadas del acueducto Papagayo II, avanzó favorablemente la instalación de la tubería de acero que suplirá la afectación. Es un trabajo coordinado entre especialistas de los tres órdenes de Gobierno, pues la recuperación de la infraestructura en los pozos de captación es necesaria para retomar el bombeo y recuperar el caudal acostumbrado hacia la ciudad. Como he referido, sabemos la urgencia e importancia de esta labor, por ello se trabaja sin descanso en el tema”. Abelina López Rodríguez, presidenta municipal de Acapulco

Papagayo 2 sigue sin operar

La presidenta municipal explicó que las labores de reparación se realizan de manera permanente, con brigadas que trabajan día y noche para atender fugas en las líneas de conducción, colapsos de tuberías, así como daños en el sistema eléctrico y en los equipos de bombeo. Precisó que el suministro de agua potable en las zonas afectadas por el sistema Papagayo 2 quedará completamente restablecido a más tardar el miércoles.

Papagayo 1 abastece parcialmente la zona turística de Acapulco

El sistema Papagayo 1 ya se encuentra abasteciendo de manera parcial a diversas áreas. Este sistema permite el suministro en la costera Miguel Alemán, Caleta, Caletilla, así como en sectores de Icacos, Costa Azul, Petaquillas, Hornos y parte de la colonia Progreso.

