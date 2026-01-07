GENERANDO AUDIO...

Hallan muerta a Dalila Medina, agente de la Guardia Nacional. Foto: Cuartoscuro

¿Quién era Dalila Medina Acosta?

Dalila Medina Acosta tenía 23 años de edad y estaba adscrita al área de Seguridad en Carreteras de la Guardia Nacional. Era originaria del municipio de Zumpahuacán, Estado de México, una localidad ubicada en la zona montañosa del sur de la entidad, dentro de la región conocida como la falla del paralelo 19° de latitud norte, que colinda con el estado de Morelos y el municipio de Malinalco.

Hallazgo del cuerpo de Dalila Medina Acosta en Acapulco

El cuerpo de la agente fue localizado en el estacionamiento del libramiento norte, vía que conecta las comunidades de Bajos del Ejido y Los Órganos, en el municipio de Juan R. Escudero, Guerrero. De acuerdo con los primeros reportes, la oficial presentaba una herida por proyectil de arma de fuego en el rostro. En el lugar fueron encontrados un casquillo percutido y un arma de fuego, presuntamente asignada a la agente.

Investigación de la Fiscalía General del Estado

En un inicio, se manejó la hipótesis de que la agente podría haberse disparado con su arma de cargo; sin embargo, la Fiscalía General del Estado (FGE) descartó esta versión preliminar y confirmó que la carpeta de investigación se sigue por el delito de homicidio doloso.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Fallas en cámaras complican el caso de Dalila Medina Acosta

La investigación se ha visto afectada por la falta de funcionamiento de cámaras de seguridad en el área donde ocurrió el hecho, lo que ha limitado la obtención de registros visuales que permitan esclarecer el caso.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.