Violencia golpea a Guerrero: asesinan a comandante de la Policía Estatal en Ometepec

El asesinato del comandante de la Policía Estatal, Daniel Hernández Arenas, ocurrió la tarde de este domingo en Ometepec, en la región Costa Chica, del estado de Guerrero, cuando el mando policiaco caminaba por una calle que conduce al poblado Cruz de Corazón.

Ataque armado en Ometepec, Costa Chica

El hecho se registró alrededor de las 18:00 horas cerca de la vía Ometepec-Cruz de Corazón, en las afueras de la cabecera municipal. Según la información disponible, el comandante de la Policía Estatal fue interceptado por hombres armados, quienes le dispararon en repetidas ocasiones.

El homicidio se registró en una zona donde recientemente se habían reportado enfrentamientos entre civiles armados y policías municipales, específicamente en la colonia Cruz de Corazón.

Contexto de violencia en la Costa Chica de Guerrero

Organizaciones indígenas y comunitarias han señalado de manera reiterada la operación de grupos del crimen organizado en municipios de la Costa Chica y de la región Centro de Guerrero. Entre estas agrupaciones se encuentran la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) y el Consejo Indígena y Popular del Estado de Guerrero-Emiliano Zapata (CiPOG-EZ).

Identidad del comandante asesinado

El comandante de la Policía Estatal, Daniel Hernández Arenas, era originario del poblado Cruz de Corazón, perteneciente al municipio de Ometepec. Tras el asesinato, familiares acudieron al lugar para reclamar el cuerpo.

