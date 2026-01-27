Acapulco sigue bajo la lupa: Auditoría de Guerrero desmiente a alcaldesa

GENERANDO AUDIO...

Auditoría aclara, no existe carta de liberación. Foto: Celeste Hernández

La Auditoría Superior del Estado de Guerrero (ASE) desmintió que la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, cuente con una carta de liberación o que haya concluido sin observaciones la revisión del ejercicio fiscal 2023, luego de declaraciones públicas en las que afirmó no tener pendientes en materia de fiscalización.

ASE aclara revisión de recursos del ejercicio fiscal 2023

Mediante un comunicado, la (ASE) precisó que es falso que Abelina López Rodríguez haya comprobado el ejercicio de 898 millones de pesos destinados a obra pública del ejercicio fiscal 2023. Indicó que el documento referido no corresponde a una carta de liberación, sino a un pronunciamiento de solicitud de aclaración.

Fiscalización del FAISMUN y Ramo 33 en Acapulco

En cumplimiento al Convenio de Colaboración firmado el 30 de abril de 2024 con la ASF, se inició un proceso de fiscalización al Ayuntamiento de Acapulco relacionado con el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN), correspondiente al Ramo 33 del ejercicio fiscal 2023.

Resolución de la Suprema Corte

La Auditoría señaló que se mantendrá atenta y acatará la resolución definitiva que emita la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en relación con la controversia constitucional promovida por el municipio de Acapulco.

