Autopista del Sol amanece con bloqueo en ambos sentidos

Autopista del Sol presenta bloqueo por manifestación. Foto: Jesús Dorantes

Este lunes 2 de febrero se registra un bloqueo carretero, en la Autopista del Sol, a la altura del entronque a Tierra Colorada, lo que afecta la circulación vehicular en la zona durante el horario matutino, pobladores de más de 40 comunidades del municipio de Juan R. Escudero bloquearon totalmente la autopista para exigir un diálogo directo con la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.

Bloqueo carretero en la Autopista del Sol

El bloqueo carretero inició alrededor de las 8:00 horas en la Autopista del Sol, una de las principales vías de comunicación del estado. La afectación se presenta específicamente en el entronque hacia Tierra Colorada.

En la protesta participaron también taxistas, quienes utilizaron sus unidades para impedir el paso vehicular, pese a la presencia de elementos de la Guardia Nacional y de la policía estatal.

Los inconformes denunciaron que han recibido amenazas de muerte contra comisarios de distintas comunidades, presuntamente por parte de grupos de policías comunitarios ligados al crimen organizado. Aseguraron que, de haber ingresado estos grupos, la vida de las autoridades comunitarias habría estado en riesgo.

Indicaron que varias comunidades ya han sido identificadas donde existen intimidaciones, y acusaron que, pese a haber denunciado estos hechos públicamente, no han tenido respuesta por parte del gobierno estatal. “No nos van a callar”, señalaron.

Afectaciones viales en Tierra Colorada

Ante el bloqueo, autoridades del gobierno del estado acudieron al lugar. El subsecretario de Desarrollo Político y Social, Francisco Rodríguez Cisneros, llamó al diálogo y pidió evitar afectar el libre tránsito de la población y de los visitantes. Sin embargo, los manifestantes advirtieron que mantendrán el cierre de la autopista hasta que sean atendidos por autoridades federales. “Si no hay diálogo con la presidenta, la autopista seguirá cerrada”, afirmaron.

