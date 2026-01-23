Normalistas de la Montaña toman caseta de Palo Blanco en Chilpancingo

GENERANDO AUDIO...

Normalistas toman la caseta de Palo Blanco. Foto: Jesús Dorantes.

Normalistas de la Montaña tomaron este viernes 23 de enero de 2026 la caseta que está en Palo Blanco, justo en el municipio de Chilpancingo, Guerrero, pues exigieron condiciones equitativas para entrar a esta institución educativa como profesor.

Estudiantes de la Escuela Normal Regional de la Montaña (ENRM) tomaron este viernes la caseta de peaje de Palo Blanco, ubicada al sur del municipio de Chilpancingo, en demanda de condiciones equitativas para acceder a una plaza docente.

Pasadas las 09:00 horas, alrededor de un centenar de normalistas tomaron el control de las plumas de la caseta y solicitaron una cooperación voluntaria de 100 pesos a los automovilistas que transitaban con dirección a Acapulco o hacia la capital del estado.

De acuerdo con los manifestantes, el conflicto tiene su origen en el proceso de evaluación del perfil bilingüe, requisito indispensable para participar en la asignación de plazas, el cual señalan no respeta las variantes lingüísticas con las que fueron formados desde su ingreso a la normal.

Los estudiantes señalaron que en Guerrero se reconocen al menos cuatro lenguas originarias me’phaa, ñomndaa, náhuatl y tu’un savi, cada una con diversas variantes regionales que no están siendo consideradas adecuadamente durante las evaluaciones aplicadas al concluir la carrera.

Además, denunciaron que en varios casos se les asignan evaluadores que no dominan su variante lingüística, lo que les impide acreditar el examen, pese a cursar una licenciatura enfocada en la educación intercultural bilingüe, situación que también ha afectado a alumnos monolingües contemplados en la convocatoria.

Ante la movilización, representantes de la Secretaría de Educación Guerrero acudieron al lugar para dialogar con los estudiantes; la subsecretaria de Educación Media Superior y Superior, Lucila Rangel Santos, afirmó que existe disposición para revisar la problemática, aunque aclaró que el proceso de asignación de plazas aún no cuenta con fechas definidas.

