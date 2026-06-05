Maestro de Guerrero pierde la vista por bala de goma; CETEG exige justicia y realiza bloqueos en Acapulco

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Maestro de Guerrero perdió la vista por bala de goma. Foto: Celeste Hernández

Docentes integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) mantienen movilizaciones en el puerto de Acapulco en demanda de la abrogación a la Ley del ISSSTE 2007, y para exigir justicia por el maestro de Guerrero lesionado presuntamente por una bala de goma, quien ya perdió completamente la vista.

Los manifestantes mantienen dos bloqueos en la zona turística de Acapulco: uno a la altura del Malecón y otro más al exterior de la delegación federal del ISSSTE.

El integrante de la CETEG, Humberto Robledo Cisneros, denunció que el profesor Proceso González Columbo, de la región La Montaña de Guerrero, ha perdido la vista a consecuencia de la lesión.

“Hoy exigimos se haga justicia para el compañero Proceso, que fue el compañero que fue herido del ojo con una bala de goma y que hoy lamentablemente nos acaban de informar que perdió la vista del otro ojo. Estamos en exigencia que se haga justicia al compañero”, informó.

En tanto al exterior de la delegación del ISSSTE se mantiene otro grupo de docentes, quienes han cerrado las oficinas en demanda de que se atiendan sus peticiones.

Además, organizan una colecta para la cobertura de los gastos de los docentes que participan en el plantón de la Ciudad de México.

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