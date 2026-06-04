Caen 11 presuntos extorsionadores en Acapulco; líder era abogado restaurantero

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Jesús N presuntamente cobraba extorsión en Acapulco. Foto: Cuartoscuro

Autoridades federales y estatales detuvieron a 11 personas presuntamente relacionadas con una red de extorsión que operaba contra prestadores de servicios turísticos en Acapulco, Guerrero, entre ellas Jesús Z. N., identificado por el Gobierno federal como líder del grupo y señalado por fuentes de seguridad como abogado restaurantero y asesor jurídico del Frente de Defensa de la Zona Federal Marítimo Terrestre.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que las capturas se realizaron durante un operativo que incluyó nueve cateos simultáneos, derivado de denuncias ciudadanas, labores de inteligencia e investigaciones por presuntos cobros de piso a negocios vinculados con la actividad turística del puerto.

Identifican a Jesús Z. N. como presunto líder de la organización

De acuerdo con García Harfuch, los operativos fueron realizados por elementos de la FGR, Semar, SSPC y autoridades de Guerrero como parte de la estrategia nacional contra la extorsión.

Entre los detenidos se encuentra Jesús Z. N., a quien las autoridades señalan como presunto líder de una organización dedicada a extorsionar de manera sistemática a prestadores de servicios turísticos en Acapulco.

Fuentes de seguridad y personas cercanas al movimiento indicaron que el detenido es Jesús Zamora Cervantes, abogado restaurantero y asesor jurídico del Frente de Defensa de la Zona Federal Marítimo Terrestre. También fue detenida su esposa, aunque las autoridades federales no han detallado públicamente la situación jurídica individual de cada uno de los capturados.

Como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión instruida por la Presidenta @Claudiashein y derivado de varias denuncias anónimas, labores de inteligencia e investigación en Acapulco, Guerrero, @FGRMexico @SEMAR_mx @SSPCMexico y las autoridades del estado de Guerrero… pic.twitter.com/PFhNEfwtwa — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) June 3, 2026

Siete detenidos tenían órdenes de aprehensión

Según la información difundida por la SSPC, siete de las 11 personas detenidas contaban con órdenes de aprehensión por delincuencia organizada con la finalidad de cometer extorsión.

Durante los cateos fueron aseguradas armas de fuego, narcóticos, documentación y equipos tecnológicos, materiales que serán incorporados a las investigaciones para determinar el alcance de las actividades de la organización.

Las autoridades señalaron que la información obtenida permitirá ampliar las indagatorias y buscar posibles vínculos con otras conductas delictivas.

Alcaldesa de Acapulco respalda aplicación de la ley

Tras las detenciones, la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, afirmó que está a favor de que se aplique la ley contra cualquier persona que haya cometido delitos.

La presidenta municipal rechazó que las acciones emprendidas por las autoridades tengan como objetivo actuar contra liderazgos sociales o representantes de organizaciones, y sostuvo que corresponde a las instancias de procuración de justicia determinar responsabilidades.

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