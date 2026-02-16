Maestros de la CETEG toman caseta de Palo Blanco por falta de pagos

GENERANDO AUDIO...

CETEG toma caseta de peaje en Chilpancingo por adeudos Foto: Jesús Dorantes

Integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) tomaron la mañana de este lunes la caseta de peaje de Palo Blanco, al sur de Chilpancingo, para presionar a las autoridades ante el incumplimiento en el pago de diversos adeudos. Más de un centenar de docentes arribaron al lugar alrededor de las 9:00 horas.

Exigen pago de bonos y adeudos educativos en Guerrero

Los manifestantes se colocaron en las plumas de cobro y permitieron el libre tránsito a los automovilistas, a quienes solicitaron una cooperación voluntaria de 50 pesos. Tras su llegada, el personal que opera la caseta se retiró, quedando únicamente elementos de seguridad en la zona.

Entre sus exigencias destaca el pago inmediato del bono de despensa para trabajadores del Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación (PAAE), así como la incorporación de ese sector al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa (FONE) y su recategorización laboral. Señalaron que alrededor de dos mil empleados no han recibido el bono correspondiente.

Los inconformes indicaron que el pago debió realizarse la semana pasada y que también existen pendientes con el bono decembrino de jubilados. En relación con las clases, aclararon que este lunes no hubo actividades en los planteles debido a que previamente se había otorgado el día, por lo que no se afectó la jornada escolar.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.



