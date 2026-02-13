Alerta: reportan dos casos de gusano barrenador en perros de Acapulco

GENERANDO AUDIO...

Prevención y casos de gusano barrenador en mascotas de Guerrero Foto: Cuartoscuro

El Colegio Guerrerense de Médicos Veterinarios, que integra a 20 especialistas en Acapulco, confirmó dos casos de gusano barrenador en perros tras revisiones en consultorios de Llano Largo y la colonia Progreso. La alerta busca informar sobre los riesgos y las medidas de prevención veterinaria.

Veterinarios explican la forma en que ataca el gusano

En conferencia de prensa, Felipe de Jesús Franco Aguirre, secretario general del Colegio, explicó:

“Son dos casos de gusano barrenador en perros, de los que se tiene conocimiento hasta el momento. Uno de los casos corresponde a una perra infectada en la colonia Progreso y el otro a un perro en Puerto Marqués”.

Franco Aguirre recalcó que la limpieza y la fumigación son esenciales, ya que si una persona o mascota tiene una herida sin cuidado, una mosca puede depositar la larva, que se alimenta del tejido muscular y puede ser mortal para los animales. El especialista puntualizó:

“No es un gusano como tal, es una larva de mosca, su característica es que se alimenta exclusivamente de carne, no de desechos”.

Importancia de la limpieza ante infecciones de gusano barrenador

Los veterinarios insistieron en que cualquier animal de sangre caliente con una herida es susceptible de contraer este padecimiento. Las larvas se desarrollan a partir de los huevos depositados por la mosca, y el nivel de infestación aumenta si no hay higiene adecuada en los hogares y en las heridas de los animales.

Luis Alberto Cahua López, presidente del Colegio, mencionó que la mosca portadora puede recorrer más de 200 kilómetros en una semana y depositar cientos de huevos, elevando el riesgo de contagio.

Signos y síntomas de gusano barrenador en perros

Entre los síntomas detectables se incluyen heridas inflamadas, tejido en descomposición y cambios de comportamiento en los animales. Los veterinarios recomiendan revisión inmediata ante cualquier señal de infestación por larvas, para reducir el riesgo de daño severo.

Guerrero, uno de los estados con mayor incidencia de gusano barrenador en perros

Guerrero ocupa el tercer lugar nacional en incidencia de gusano barrenador en perros, según el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria. Las condiciones climáticas y la falta de limpieza en muchas zonas favorecen la reproducción de la mosca.

