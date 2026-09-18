Detención de policías desata bloqueos y quema de patrullas en Quechultenango

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Detención de policías desata bloqueos. Foto: Uno TV

La detención de policías municipales de Quechultenango, Guerrero, durante un operativo de fuerzas federales y estatales provocó este jueves bloqueos, disturbios y quema de patrullas en distintos puntos del municipio.

De manera preliminar, se reportó la detención de alrededor de 17 policías municipales, señalados presuntamente por su posible relación con grupos delictivos. La operación se realizó en las instalaciones de Seguridad Pública.

Tras el operativo, pobladores y transportistas utilizaron camiones para bloquear los accesos a la cabecera municipal. También se reportaron disparos y enfrentamientos en diferentes puntos de la zona.

Bloqueos y quema de patrullas en Quechultenango

Ante la situación, elementos del Ejército, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General del Estado participaron en el despliegue de seguridad.

También se reportó la presencia de helicópteros militares y de la Policía Estatal sobrevolando el municipio afectado por los bloqueos.

De acuerdo con reportes preliminares, una patrulla fue calcinada y otras tres resultaron dañadas. Además, siete vehículos tipo Urvan presentaron impactos de arma de fuego.

En tanto, se informó que tres pobladores resultaron heridos presuntamente por disparos. Estos datos permanecen sujetos a la actualización de las autoridades.

Refuerzan seguridad ante tensión en Guerrero

Desde alrededor de las 14:30 horas, fueron enviados refuerzos desde Chilpancingo hacia Quechultenango para atender la situación.

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