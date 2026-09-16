Normalistas de Ayotzinapa toman caseta de Palo Blanco rumbo al 26 de septiembre

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Jornadas por los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Foto: Cuartoscuro

Estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, tomaron el control de la caseta de Palo Blanco, en Guerrero, como parte del inicio de su jornada de lucha rumbo a los 12 años de la desaparición de los 43 normalistas.

El contingente arribó alrededor de las 14:40 horas a bordo de 10 autobuses. Tras bajar de las unidades, los estudiantes se dirigieron hacia las instalaciones del punto de peaje.

Estudiantes de Ayotzinapa dan paso libre en caseta

Los normalistas asumieron el control de la caseta y permitieron el paso libre a los automovilistas, mientras redujeron la circulación a dos carriles.

Antes de que los estudiantes ocuparan el punto de peaje, los trabajadores se retiraron del lugar junto con el equipo que se encontraba dentro de las instalaciones.

La caseta de Palo Blanco se ubica sobre la Autopista del Sol y conecta la zona de Chilpancingo con el puerto de Acapulco.

En el lugar, los estudiantes también realizaron un mitin político, como parte de las actividades previstas dentro de su jornada de movilizaciones.

Exigen justicia por los 43 normalistas

Decenas de estudiantes participaron en la movilización. Los jóvenes portaban el rostro cubierto y desplegaron mantas con mensajes alusivos a la exigencia de justicia por sus 43 compañeros desaparecidos en Iguala, Guerrero.

Durante el mitin, los normalistas mantuvieron como una de sus principales demandas la presentación con vida de los 43 estudiantes desaparecidos.

Jornada de lucha rumbo al 26 de septiembre

Las acciones en la caseta de Palo Blanco forman parte de la jornada de lucha anunciada por estudiantes de Ayotzinapa rumbo al próximo 26 de septiembre.

La fecha marcará 12 años del caso que mantiene como una de las principales demandas del movimiento estudiantil la búsqueda de los 43 normalistas y el esclarecimiento de lo ocurrido.

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