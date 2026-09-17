Medio Acapulco se queda sin agua: Capama suspende Papagayo II por turbiedad extrema del río

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Suspenden captación de Papagayo II en Acapulco Foto: Cuartoscuro

La mitad de Acapulco se quedó sin agua luego de que la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (Capama) suspendiera totalmente el sistema de captación Papagayo II, debido a que la turbiedad del río Papagayo superó las 8 mil unidades, por la presencia de lodo, piedras, basura y otros sólidos.

¿Por qué suspendieron Papagayo II en Acapulco?

El incremento extraordinario de la turbiedad se registró después de la apertura de las compuertas de la presa La Venta, a cargo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), además de las fuertes lluvias registradas en las zonas altas de Guerrero.

El organismo señaló que la apertura de las compuertas ocurrió sin aviso previo a su personal, situación que afectó la operación de la infraestructura de captación.

Ante los niveles de turbiedad, los seis equipos de bombeo que integran Papagayo II fueron apagados de manera preventiva.

Capama explicó que cada equipo tiene un costo superior a 3 millones de pesos, por lo que mantenerlos funcionando bajo estas condiciones representaría un riesgo de daños.

Más del 50% de Acapulco tendrá afectaciones en el suministro

La suspensión temporal de Papagayo II afecta el suministro de agua potable a más del 50% de Acapulco, principalmente en las zonas media y alta, además del área poniente del municipio.

El organismo explicó que el reinicio de los equipos será posible cuando la turbiedad del río Papagayo disminuya a menos de 2 mil unidades.

Una vez que existan las condiciones técnicas para retomar la extracción, comenzará la recarga de las líneas de conducción.

Este proceso permitirá restablecer el servicio de manera gradual y contempla un periodo estimado de recuperación de entre 48 y 72 horas.

Papagayo I y Lomas de Chapultepec continúan operando

Mientras Papagayo II permanece fuera de operación, los sistemas de captación Papagayo I y Lomas de Chapultepec continúan funcionando con normalidad.

Cada uno de estos sistemas mantiene en operación cuatro equipos de bombeo.

Ambos aportan agua potable a la zona baja y costera de Acapulco, incluida la avenida Miguel Alemán, además de las zonas Diamante y la avenida Escénica.

Capama informó que mantendrá vigilancia sobre el comportamiento del río Papagayo y dará a conocer la evolución del suministro conforme disminuya la turbiedad y existan condiciones para reanudar la captación mediante Papagayo II.

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