Cae Comisario de Xaltianguis, Guerrero, por homicidio de agente de la Guardia Nacional

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Sánchez Sandoval será puesto a disposición del Juez de Control. Foto: Defensa

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) confirmó la detención de Said Sánchez Sandoval, comisario municipal de Xaltianguis, Guerrero, por su presunta responsabilidad en el homicidio de Eduardo Bustos, agente de la Guardia Nacional, y de otras tres personas.

Los cuatro cuerpos fueron localizados el pasado 5 de septiembre a un costado de la carretera federal México-Acapulco, a la altura de Plan de Lima, en el municipio de Juan R. Escudero.

Said Sánchez Sandoval es detenido por homicidio de agente de GN

De acuerdo con las investigaciones, Sánchez Sandoval estaría relacionado con la privación de la vida del agente en activo y de las otras tres víctimas.

Eduardo Bustos pertenecía a la 37ª Coordinación de la Guardia Nacional, con sede en Iguala, y estaba comisionado a trabajos de inteligencia de la Fiscalía General del Estado de Guerrero.

El mismo día en que fueron encontrados los cuerpos comenzó a circular en redes sociales un video en el que aparece Bustos realizando señalamientos contra mandos de la Fiscalía de Guerrero y de la Guardia Nacional.

En la grabación, el agente acusa a los mandos de presuntos vínculos con un grupo delictivo que opera en el corredor de comunidades que va de El Ocotito, en Juan R. Escudero, hasta Xaltianguis, en Acapulco.

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Se informa sobre la detención de Said N, presunto implicado en el homicidio de un elemento de la Guardia Nacional.https://t.co/E9WdxnkC5R pic.twitter.com/d8VRfwTyFj — @Defensamx (@Defensamx1) September 15, 2026

Operativo en Xaltianguis deja más detenciones

Tras el hallazgo, autoridades federales y estatales desplegaron un operativo conjunto, principalmente en Xaltianguis; las acciones derivaron en la detención de presuntos integrantes del grupo delictivo identificado como “Los Ardillos”.

Durante los operativos también se han asegurado vehículos, presunta droga, explosivos, drones, ponchallantas, armas y cartuchos útiles.

Comisario de Xaltianguis será presentado ante juez

Said Sánchez Sandoval será puesto a disposición del Juez de Control que lo requiere, quien será la encargada de determinar su situación jurídica conforme a derecho.

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