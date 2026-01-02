GENERANDO AUDIO...

Sismo provoca deslaves en tramos de la Acapulco-Cuernavaca Foto: Gettyimages

Tras el sismo de 6.5 de esta mañana en San Marcos, en redes sociales se reportan deslaves en algunas carreteras de Acapulco, Guerrero.

Deslaves en la Autopista Acapulco-Cuernavaca

En la Autopista Acapulco-Cuernavaca se reportan afectaciones a la circulación y riesgo para los automovilistas que transitan por esta vía de comunicación, ya que hay rocas en el camino.

Los puntos afectados se localizan en:

Kilómetro 343 , donde se presenta un deslave con dirección a Cuernavaca.

, donde se presenta un con dirección a Kilómetro 335 , con rumbo a Acapulco

, con rumbo a Acapulco Kilómetro 327 , donde se registra retención vehicular

, donde se registra Kilómetro 319 de la Autopista Acapulco-Cuernavaca, se reporta la presencia de múltiples piedras sobre la carpeta asfáltica

Carretera Acapulco-Zihuatanejo

De momento, también se reportan pequeños derrumbes y deslizamientos de rocas sobre la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo, a la altura de la colonia Venustiano Carranza.

Carretera federal México-Acapulco

También, en redes sociales se ha reportado afectaciones en la carretera federal México-Acapulco, en el municipio de Juan R. Escudero.

Asimismo, hospitales y clínicas fueron evacuadas, e incluso se reporta que en la unidad médica 29 del IMSS se suspendieron los servicios de consultas.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Recomendaciones para automovilistas

Ante los deslaves registrados tras el sismo, se recomienda a quienes circulan por la Autopista Acapulco-Cuernavaca extremar precauciones, reducir la velocidad y atender las indicaciones emitidas por las autoridades.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.