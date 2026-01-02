Alerta vial: carreteras de Acapulco que registran deslaves tras sismo de 6.5 en San Marcos

| 10:10 | Fabián Millares | Uno Tv
Sismo provoca deslaves en tramos de la Acapulco-Cuernavaca
Sismo provoca deslaves en tramos de la Acapulco-Cuernavaca Foto: Gettyimages

Tras el sismo de 6.5 de esta mañana en San Marcos, en redes sociales se reportan deslaves en algunas carreteras de Acapulco, Guerrero.

Deslaves en la Autopista Acapulco-Cuernavaca

En la Autopista Acapulco-Cuernavaca se reportan afectaciones a la circulación y riesgo para los automovilistas que transitan por esta vía de comunicación, ya que hay rocas en el camino.

Los puntos afectados se localizan en:

  • Kilómetro 343, donde se presenta un deslave con dirección a Cuernavaca.
  • Kilómetro 335, con rumbo a Acapulco
  • Kilómetro 327, donde se registra retención vehicular
  • Kilómetro 319 de la Autopista Acapulco-Cuernavaca, se reporta la presencia de múltiples piedras sobre la carpeta asfáltica

Carretera Acapulco-Zihuatanejo

De momento, también se reportan pequeños derrumbes y deslizamientos de rocas sobre la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo, a la altura de la colonia Venustiano Carranza.

Carretera federal México-Acapulco

También, en redes sociales se ha reportado afectaciones en la carretera federal México-Acapulco, en el municipio de Juan R. Escudero.

Asimismo, hospitales y clínicas fueron evacuadas, e incluso se reporta que en la unidad médica 29 del IMSS se suspendieron los servicios de consultas.

Recomendaciones para automovilistas

Ante los deslaves registrados tras el sismo, se recomienda a quienes circulan por la Autopista Acapulco-Cuernavaca extremar precauciones, reducir la velocidad y atender las indicaciones emitidas por las autoridades.

