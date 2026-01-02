Alerta vial: carreteras de Acapulco que registran deslaves tras sismo de 6.5 en San Marcos
Tras el sismo de 6.5 de esta mañana en San Marcos, en redes sociales se reportan deslaves en algunas carreteras de Acapulco, Guerrero.
Deslaves en la Autopista Acapulco-Cuernavaca
En la Autopista Acapulco-Cuernavaca se reportan afectaciones a la circulación y riesgo para los automovilistas que transitan por esta vía de comunicación, ya que hay rocas en el camino.
Los puntos afectados se localizan en:
- Kilómetro 343, donde se presenta un deslave con dirección a Cuernavaca.
- Kilómetro 335, con rumbo a Acapulco
- Kilómetro 327, donde se registra retención vehicular
- Kilómetro 319 de la Autopista Acapulco-Cuernavaca, se reporta la presencia de múltiples piedras sobre la carpeta asfáltica
Carretera Acapulco-Zihuatanejo
De momento, también se reportan pequeños derrumbes y deslizamientos de rocas sobre la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo, a la altura de la colonia Venustiano Carranza.
Carretera federal México-Acapulco
También, en redes sociales se ha reportado afectaciones en la carretera federal México-Acapulco, en el municipio de Juan R. Escudero.
Asimismo, hospitales y clínicas fueron evacuadas, e incluso se reporta que en la unidad médica 29 del IMSS se suspendieron los servicios de consultas.
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.
Recomendaciones para automovilistas
Ante los deslaves registrados tras el sismo, se recomienda a quienes circulan por la Autopista Acapulco-Cuernavaca extremar precauciones, reducir la velocidad y atender las indicaciones emitidas por las autoridades.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.