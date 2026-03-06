Video: enorme socavón se vuelve alberca improvisada en Acapulco

GENERANDO AUDIO...

Vecinos usan socavón por fuga de agua como alberca en Acapulco Foto: Cuartoscuro

Un socavón por fuga de agua ubicado en el poblado La Poza dentro de la zona Diamante de Acapulco, fue utilizado como alberca por vecinos, luego de que la cavidad se llenara con agua que provenía de la red hidráulica. Un video difundido en redes sociales muestra a varias personas dentro del socavón nadando.

Las imágenes que circulan en internet muestran a jóvenes nadando en el interior de la oquedad, mientras otras personas observan desde los bordes.

Socavón por fuga de agua se llena y vecinos lo utilizan como alberca

De acuerdo con los registros en video, el socavón estaba lleno de agua transparente, lo que permitió que algunos jóvenes ingresaran a nadar durante la noche del miércoles.

La profundidad del socavón permitió que varias personas entraran al agua, mientras otras permanecían alrededor del perímetro de la excavación.

El material audiovisual comenzó a circular en redes sociales, donde se observa la dimensión del hundimiento y la cantidad de agua acumulada en el sitio.

Socavón en zona Diamante queda vacío y exhibe tubería hidráulica

Al siguiente día, el socavón en la zona Diamante ya no contenía agua. En el interior de la excavación quedó visible el tubo que alimenta la red hidráulica del área.

El hundimiento tiene una profundidad aproximada de poco más de 2 metros, según se pudo observar en el lugar.

Tras la salida del agua, el fondo de la excavación quedó expuesto, lo que permitió identificar la infraestructura hidráulica que atraviesa ese punto.

Área permanece delimitada tras la formación del socavón

En el sitio donde se formó el socavón por fuga de agua en La Poza, la excavación permanece abierta.

El perímetro fue delimitado con malla plástica, además de montículos de tierra colocados alrededor del área intervenida. Hasta el momento, el hundimiento continúa visible en el lugar donde se registró la fuga de agua en la red hidráulica de la zona.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.