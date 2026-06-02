Video capta rescate de turistas en Acapulco tras intenso mar de fondo

GENERANDO AUDIO...

8 rescates en Acapulco por mar de fondo. Fotos: Uno TV

Autoridades de Protección Civil informaron que salvavidas rescataron al menos a ocho bañistas en playas de Acapulco, Guerrero. Los accidentes ocurrieron debido a las fuertes corrientes que generó el fenómeno de mar de fondo.

Las condiciones marítimas adversas se mantienen desde el sábado, con aumento del oleaje en zonas de mar abierto, la bahía de Acapulco y Puerto Marqués, como parte de los efectos asociados a la actual temporada de ciclones tropicales.

Mar de fondo provoca rescates en playas de Acapulco

El director de la Promotora y Administradora de Playas, Alfredo Lacunza de la Cruz, explicó que varios de los incidentes ocurrieron porque algunos visitantes ingresaron al mar pese a las advertencias y restricciones de seguridad.

Detalló que los ocho rescates se registraron principalmente en la playa El Morro, donde las corrientes marinas arrastraron a los turistas y el personal guardavidas los auxilió oportunamente.

Video muestra rescate de turistas en playa Condesa

Uno de los casos más complicados ocurrió durante el fin de semana en la playa Condesa, donde el fuerte oleaje sorprendió a dos mujeres. Elementos de la División de Rescate Marino de la Secretaría de Seguridad Pública de Acapulco rescataron a las turistas.

El momento quedó grabado en video y muestra a ambas visitantes intentando mantenerse a flote mientras las corrientes provocadas por el mar de fondo las alcanzaban.

Autoridades piden respetar banderas rojas

Ante las condiciones del mar, Alfredo Lacunza reiteró el llamado a respetar las banderas rojas colocadas en las playas y evitar ingresar al agua mientras persistan los riesgos.

Las autoridades advirtieron que el fenómeno podría continuar durante las próximas horas y no descartaron un incremento en el oleaje ante la posible formación de un ciclón tropical en los próximos días frente a las costas del Pacífico mexicano.

De este modo, Protección Civil mantiene el monitoreo permanente de las playas para prevenir accidentes y emitir recomendaciones a turistas y residentes.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.