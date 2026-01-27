A 7 años de la explosión, registran otra megafuga de combustible en Tlahuelilpan

GENERANDO AUDIO...

Pemex ya atiende incidente en Tlahuelilpan. Foto: Cuartoscuro

Un nuevo incidente por fuga de combustible se registró en el municipio de Tlahuelilpan, Hidalgo, a siete años de la explosión ocurrida en la misma demarcación que dejó 137 personas muertas. De acuerdo con autoridades estatales, cuerpos de emergencia y personal de Pemex atienden la situación para evitar riesgos a la población.

El evento ocurrió en la colonia San Primitivo, donde se reportó una ruptura de válvula que provocó la salida de hidrocarburo. La zona fue acordonada mientras se realizan labores de contención.

Qué se sabe de la nueva fuga de combustible

La Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo informó que el incidente fue detectado la mañana de este día y que de inmediato se activaron los protocolos de emergencia. Elementos de seguridad y protección civil se trasladaron al punto para apoyar en las labores de control.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran la magnitud de la fuga, lo que llevó a reforzar el perímetro de seguridad y a mantener vigilancia constante en la zona afectada.

Pemex y cuerpos de emergencia trabajan en la zona

Personal de Petróleos Mexicanos (Pemex) se encuentra en el sitio realizando trabajos para contener la fuga y evitar posibles riesgos, mientras que bomberos de Tlahuelilpan y del municipio de Atitalaquia brindan apoyo intermunicipal.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas lesionadas o evacuaciones, aunque se mantiene el monitoreo permanente del área. De acuerdo con la SSPH, la situación se encuentra totalmente bajo control.

Autoridades piden informarse por canales oficiales

El Gobierno Municipal de Tlahuelilpan exhortó a la población a mantenerse informada únicamente a través de canales oficiales y a no acercarse a la zona donde se registró la fuga de hidrocarburo.

Las autoridades estatales y municipales señalaron que la información se actualizará conforme avancen los trabajos de contención y evaluación de riesgos.

El antecedente de la explosión de 2019 en Tlahuelilpan

El 18 de enero de 2019, una toma clandestina provocó una explosión en Tlahuelilpan que dejó un saldo de 137 personas fallecidas y decenas de heridos, uno de los episodios más graves relacionados con el robo de combustible en el país.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.