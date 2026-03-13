Altercado en cabildo de Tepeji del Río: agreden a funcionario por cierre del estadio

GENERANDO AUDIO...

Funcionario es agredido por ciudadano. Foto: Gobierno Municipal de Tepeji

El oficial mayor del Ayuntamiento de Tepeji del Río, Hidalgo, Arturo Daniel Rodríguez Nolazco, fue agredido por un ciudadano dentro de la sala de cabildo cuando un grupo de personas ingresó para exigir la reapertura del estadio municipal.

De acuerdo con el Gobierno Municipal de Tepeji del Río, el incidente ocurrió el 12 de marzo alrededor de las 16:15 horas, cuando los manifestantes entraron al recinto con pancartas y gritos, lo que derivó en una confrontación.

Agreden a funcionario en cabildo por reapertura del estadio municipal

El ciudadano identificado como Óscar Rubén B.J. encabezaba la protesta y empujó al funcionario municipal frente a los presentes durante la reunión en cabildo.

Según autoridades municipales, el oficial mayor intentó explicar que los manifestantes podían expresar sus inconformidades de manera pacífica, sin generar conflictos dentro del recinto. Sin embargo, el grupo continuó con las protestas y se registró el altercado.

El Ayuntamiento informó que el conflicto alteró el orden público dentro del edificio municipal.

Estadio municipal permanece cerrado por irregularidades

Las autoridades de Tepeji del Río explicaron que el estadio municipal permanece suspendido debido a irregularidades detectadas durante su operación.

Entre los motivos del cierre se encuentran:

Venta ilegal de bebidas alcohólicas

Violación de sellos de clausura colocados por la autoridad local

El Ayuntamiento de Tepeji del Río condenó el uso de la violencia para expresar inconformidades, aunque reiteró que respeta el derecho a la libre manifestación.

Para atender el conflicto, el gobierno municipal anunció que este viernes al mediodía se realizará una mesa de trabajo con representantes del patronato del estadio, la asociación de charros, integrantes del ayuntamiento y áreas competentes.

El objetivo de la reunión será analizar la situación del inmueble y las demandas de los manifestantes tras el incidente ocurrido en el cabildo.

