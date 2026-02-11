Cubrebocas regresa en mercados de Hidalgo por sarampión

GENERANDO AUDIO...

En Hidalgo, los gobiernos municipales de Atotonilco de Tula y Progreso de Obregón implementaron medidas preventivas ante la contingencia sanitaria por casos de sarampión en municipios cercanos, por lo que el cubrebocas será obligatorio en mercados.

Medidas en Hidalgo

El Gobierno Municipal de Atotonilco de Tula informó que, a partir de este miércoles 11 de febrero, el uso de cubrebocas será obligatorio para comerciantes en tianguis, plazas y en la atención al público en general. La autoridad municipal llamó a la colaboración ciudadana al señalar que cuidar la salud de las familias es tarea de todas y todos.

Por su parte, el Gobierno Municipal de Progreso de Obregón, presidido por la ingeniera Lorena Estrada Flores, comunicó que:

“Se informa a la población, comerciantes, tianguistas, mercado y asistentes en general que, derivado a la contingencia sanitaria y ante la presencia de casos de sarampión en municipios cercanos, a partir de esta semana será obligatorio el uso de cubrebocas los días domingo y lunes de tianguis en Progreso de Obregón”.

De acuerdo con el aviso, las acciones buscan reducir riesgos de contagio y proteger el bienestar de la población, y estarán vigentes hasta nuevo aviso. Las medidas se implementaron en coordinación con la Dirección de Reglamentos y Espectáculos.

Sarampión a nivel nacional

En contexto nacional, el secretario de Salud, David Kershenobich, explicó, este 11 de febrero, que el sarampión es altamente contagioso y que siete estados concentran el 85% de los casos en el país: Jalisco, Colima, Chiapas, Sinaloa, Nayarit, Tabasco y la Ciudad de México.

Los casos registrados son:

Jalisco, mil 245

Chiapas, 238

Ciudad de México, 120

Sinaloa, 118

Colima, 50

Tabasco, 35

Nayarit, 23

