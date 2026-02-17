Hallan túnel clandestino conectado a ducto de Pemex en Tepetitlán

GENERANDO AUDIO...

Túnel utilizado para la extracción ilegal de hidrocarburo. Foto: PGJEH

Un inmueble con un túnel utilizado para la extracción ilegal de hidrocarburo fue asegurado durante un cateo realizado por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, con apoyo de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano.

Las acciones se llevaron a cabo la mañana de este martes en la localidad de Sayula, en el municipio de Tepetitlán, donde agentes de la Agencia de Investigación Criminal ejecutaron una orden de cateo.

Durante la inspección del predio, las autoridades localizaron narcóticos y una infraestructura que simulaba la entrada de una fosa séptica. Al revisar el sitio, descubrieron un túnel de aproximadamente 22 metros de largo y 1.70 metros de altura.

En el interior del pasadizo clandestino se encontraron dos tomas conectadas directamente a un ducto de Petróleos Mexicanos, utilizadas presuntamente para la extracción ilegal de combustible.

El inmueble quedó asegurado y será puesto a disposición del Ministerio Público para continuar con las investigaciones correspondientes.

