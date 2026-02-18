Con carnaval, celebra San Bartolo Tutotepec, Hidalgo, al Señor de Chalma previo a la Cuaresma

GENERANDO AUDIO...

En la comunidad de Pie de Cerro del municipio de San Bartolo Tutotepec, en Hidalgo, como cada año celebraron el Lunes de Carnaval al amanecer con múltiples disfrazados y espectadores de diferentes partes del estado y del país.

Los danzantes llegan de las comunidades aledañas para estar frente al altar dedicado al Señor de Chalma, donde música de banda los espera para iniciar los festejos antes de que salga el sol. Además, se realizan dos altares con símbolos de adoración a Dios y al mal.

“Prácticamente comienza dos o tres días antes del miércoles de carnaval y dura alrededor de 15 días; prácticamente toca diferentes comunidades y se van organizando entre mayordomos y capitanes”

Carlos Santos / carnavalero

El carnaval es una fiesta que tiene lugar inmediatamente antes de la Cuaresma cristiana, que se inicia con el Miércoles de Ceniza. Se realiza desde hace más de 200 años en esta región.

“- Siempre le bailan como una costumbre al Señor de Chalma, que es al santito que festejan de carnaval.

– ¿Y van muchos?

– Sí, van de varias comunidades, de varios pueblos y así”

María Reina / carnavalera

El carnaval va adaptándose a las necesidades culturales y económicas de los habitantes, en una celebración que recibe a personas de diferentes regiones de Hidalgo y del país.

“Pues ya siento que aquí ya nos reunimos todos, todos los municipios, ciudades, y tan solo yo vengo de Pachuca, yo vivo en Pachuca, y bueno, se me hace algo muy maravilloso que todos nos podamos reunir aquí”

María Reina / carnavalera

Antes del mediodía acuden en desfile, por comunidad, al centro de la cabecera donde se reúnen todas las comparsas. El Lunes de Carnaval es el día más espectacular antes del Miércoles de Ceniza.

