Nueva multa por conducir sin licencia en Hidalgo; entrará en vigor el 1 de febrero 2026
A partir del 1 de febrero de 2026 se aplicará una nueva multa para aquellos automovilistas que circulen por las calles y avenidas del estado de Querétaro sin licencia de conducir.
¿Por qué habrá una nueva multa para quienes circulen sin licencia en Hidalgo?
Habrá una nueva multa para aquellas conductoras y conductores que circulen en sus vehículos sin una licencia de conducir, a partir del próximo domingo 1 de febrero de 2026.
¿Por qué? Porque las multas que se encuentran en la Ley de Tránsito y Seguridad Vial para el Estado de Hidalgo están tasadas en la Unidad de Medida y Actualización (UMA), y ésta tendrá una actualización a partir de este año, como bien lo señala el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
De hecho, por esta actualización que ocurrirá el 1 de febrero, también se actualizarán las multas de otras leyes, reglamentos y ordenamientos estatales y federales.
¿De cuánto será la multa este 2026?
Como lo indica el Inegi, el valor de la UMA, el cual era de 113.14 pesos diarios en 2025, tendrá un aumento del 3.69% en este 2026, lo que quiere decir que ahora será de 117.31 pesos diarios.
Tomando en cuenta este dato, y que las multas por conducir sin licencia son de 10 a 80 UMAS, éstas costarán de mil 173 a 9 mil 384 pesos.
Por último, tienen que recordar que la Ley de Tránsito y Seguridad Vial para el Estado de Hidalgo señala que no llevar licencia mientras se conduce se considera como uno de los motivos para multar más graves.
