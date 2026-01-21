Nueva multa por conducir sin licencia en Hidalgo; entrará en vigor el 1 de febrero 2026

GENERANDO AUDIO...

Nueva multa por conducir sin licencia en Hidalgo. Foto: Getty Images

A partir del 1 de febrero de 2026 se aplicará una nueva multa para aquellos automovilistas que circulen por las calles y avenidas del estado de Querétaro sin licencia de conducir.

¿Por qué habrá una nueva multa para quienes circulen sin licencia en Hidalgo?

Habrá una nueva multa para aquellas conductoras y conductores que circulen en sus vehículos sin una licencia de conducir, a partir del próximo domingo 1 de febrero de 2026.

¿Por qué? Porque las multas que se encuentran en la Ley de Tránsito y Seguridad Vial para el Estado de Hidalgo están tasadas en la Unidad de Medida y Actualización (UMA), y ésta tendrá una actualización a partir de este año, como bien lo señala el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De hecho, por esta actualización que ocurrirá el 1 de febrero, también se actualizarán las multas de otras leyes, reglamentos y ordenamientos estatales y federales.

Foto: Getty Images.

¿De cuánto será la multa este 2026?

Como lo indica el Inegi, el valor de la UMA, el cual era de 113.14 pesos diarios en 2025, tendrá un aumento del 3.69% en este 2026, lo que quiere decir que ahora será de 117.31 pesos diarios.

Tomando en cuenta este dato, y que las multas por conducir sin licencia son de 10 a 80 UMAS, éstas costarán de mil 173 a 9 mil 384 pesos.

Por último, tienen que recordar que la Ley de Tránsito y Seguridad Vial para el Estado de Hidalgo señala que no llevar licencia mientras se conduce se considera como uno de los motivos para multar más graves.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.