Verificación 2026 en Hidalgo: conoce cuánto pagarás y los descuentos

Los costos de verificación varían según el holograma. Foto: Cuartoscuro

La verificación vehicular en Hidalgo para 2026 ya cuenta con costos oficiales definidos, de acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnath) del estado, como parte del programa “Muévete Verde”, que contempla subsidios gubernamentales de hasta el 60% para reducir el pago del trámite a los automovilistas cumplidos.

La información difundida por el Gobierno de Hidalgo detalla los montos a pagar según el tipo de holograma, expresados en Unidades de Medida y Actualización (UMA), así como el costo con apoyo del gobierno y el precio sin subsidio, lo que permite a los conductores conocer con precisión cuánto deberán desembolsar durante el proceso de verificación.

Costos de verificación vehicular en Hidalgo 2026

Con apoyo gubernamental, los precios oficiales de verificación tienen hasta el 60% de descuento y quedan de la siguiente manera de acuerdo al costo de la UMA de 2026:

Holograma Doble Cero (00):

12.12 UMA | 569 pesos con subsidio | mil 421 pesos sin apoyo

6.06 UMA | 285 pesos con subsidio | 711 pesos sin apoyo

4.21 UMA | 198 pesos con subsidio | 494 pesos sin apoyo

4.21 UMA | 198 pesos con subsidio | 494 pesos sin apoyo

4.21 UMA | 198 pesos con subsidio | 494 pesos sin apoyo

2 UMA | 235 pesos (trámite directo en Semarnat)

Las autoridades ambientales subrayan que estos montos aplican únicamente cuando el automovilista cumple con los criterios establecidos para acceder al subsidio estatal; de lo contrario, se deberá cubrir el costo completo sin apoyo gubernamental.

Horarios de los Centros de Verificación en Hidalgo

Los Centros de verificación vehicular en Hidalgo, operan en los siguientes horarios:

Lunes a viernes: de 9:00 a 18:00 horas

de 9:00 a 18:00 horas Sábados: de 9:00 a 14:00 horas

La Secretaría de Medio Ambiente recomienda a los conductores acudir con anticipación y verificar que su vehículo se encuentre en condiciones óptimas para evitar rechazos y gastos adicionales.

