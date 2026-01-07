GENERANDO AUDIO...

La Cabalgata de Reyes Magos recorrió las principales calles de Pachuca, la noche de este lunes, organizada por comerciantes del Centro Histórico, quienes lograron reunir a cientos de familias para celebrar una de las tradiciones más esperadas por niñas y niños en la capital de Hidalgo.

El evento fue convocado por integrantes de Pro Centro, la unión de comerciantes tradicionales del Centro Histórico de Pachuca, con el apoyo de empresas locales, colectivos y clubes de automovilismo, luego de que este año no se colocara el árbol navideño en plaza Juárez.

La ausencia de festejos oficiales se debió a que el recurso estatal para celebraciones navideñas fue redirigido a apoyar a personas afectadas por las lluvias atípicas de octubre, que dañaron a más de 28 municipios de la entidad.

Cabalgata de Reyes Magos reúne a familias en Pachuca

Durante el recorrido, familias completas se concentraron en las calles principales para observar los carros alegóricos, saludar a Melchor, Gaspar y Baltasar, y permitir que los menores entregaran sus cartas con peticiones, principalmente de juguetes.

Asistentes destacaron que la cabalgata devolvió la ilusión a los niños, luego de un cierre de año sin decoración navideña tradicional en el primer cuadro de la ciudad. Comerciantes señalaron que el evento también ayudó a mejorar el ánimo y la afluencia en la zona centro.

En la Cabalgata de Reyes Magos de Pachuca participaron alrededor de 400 personas, además de 100 vehículos de distintos modelos, que durante el trayecto repartieron más de 2 mil pelotas y 3 mil dulces entre los asistentes.

Seguridad y apoyo del ayuntamiento de Pachuca

El evento contó con el respaldo de cuerpos de seguridad y personal de emergencia del ayuntamiento capitalino. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública municipal participaron con labores de vigilancia, acompañamiento, banda de guerra y botargas, para garantizar el orden y la seguridad en el perímetro del Centro Histórico.

Autoridades municipales mantuvieron presencia durante toda la cabalgata, sin que se reportaran incidentes, lo que permitió que las familias disfrutaran del recorrido de forma segura.

La organización adelantó que este tipo de actividades buscan mantener vivas las tradiciones y fortalecer la convivencia familiar en la capital hidalguense, especialmente en años donde los recursos públicos se destinan a emergencias prioritarias.

