Desde el primer momento, se activaron protocolos para atender agresión en escuela de Tizayuca, asegura SEPH

Caso de agresión en escuela de Tizayuca. Foto: Luis Érick Ramírez

La Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH) informó que activó desde el primer momento los protocolos correspondientes tras la denuncia de una agresión sexual en una escuela primaria de Tizayuca, caso que actualmente se encuentra en manos de las instancias judiciales.

El señalamiento se hizo público luego de que, durante una visita al municipio de Tizayuca, un padre de familia abordó a la presidenta de México para denunciar que su hijo habría sido víctima de una agresión sexual presuntamente cometida por el director de la primaria Donaciano Serna Leal, ubicada en ese municipio.

SEPH activó protocolos tras denuncia en Tizayuca

Al respecto, el secretario de Educación Pública en Hidalgo, Natividad Castrejón, indicó que la SEPH atendió el caso conforme a los protocolos establecidos, una vez que se tuvo conocimiento formal de la denuncia.

El funcionario precisó que, tras la intervención de las autoridades correspondientes, se solicitó la separación del docente de sus funciones, como parte de las medidas administrativas mientras se desarrolla el proceso legal.

Docente fue separado del cargo mientras continúa el proceso

Durante su declaración, Natividad Castrejón explicó que la medida de separación fue solicitada ante la autoridad competente, lo que implica que el docente deje de desempeñar su cargo y de percibir salario hasta que concluya el procedimiento judicial:

“Tengo entendido que el día 12 o 15 de diciembre, no tengo la fecha exacta, ya piden con la autoridad que se tome una medida de separación, esto quiere decir que deje de cobrar hasta que termine el proceso”.

Las autoridades educativas señalaron que este tipo de medidas forman parte de los mecanismos institucionales para proteger a la comunidad escolar mientras se esclarecen los hechos.

Situación legal del director de la primaria

Por su parte, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo informó que al director señalado se le dictó auto de vinculación a proceso por el delito de abuso sexual agravado en el mes de abril de 2025.

Posteriormente, el 12 de diciembre de 2025, se le impuso una medida cautelar, que incluye la suspensión temporal de una actividad profesional, como parte del seguimiento legal del caso.

Las autoridades estatales indicaron que el proceso judicial continúa y que se dará seguimiento conforme a lo establecido por la ley.

