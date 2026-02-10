Hidalguense estuvo detrás de la pickup que brilló en el Super Bowl con Bad Bunny

GENERANDO AUDIO...

Hidalguense adaptó la pickup del show de Bad Bunny. Fotos: Fb/Julio Menchaca

Un joven originario de Progreso de Obregón, Hidalgo, formó parte del equipo técnico que trabajó en la adaptación de una pickup utilizada durante el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, donde destacó la presentación del cantante Bad Bunny. Se trata de Alex Tovar, cuyo trabajo contribuyó a la preparación del vehículo que apareció en uno de los momentos más vistos del evento deportivo a nivel mundial.

La participación del hidalguense generó orgullo en su comunidad, luego de que se difundiera que su labor estuvo ligada a la parte técnica del montaje del show, considerado uno de los escaparates internacionales más importantes del entretenimiento.

Talento mexicano en un escenario global

La pickup intervenida formó parte de la producción escénica del espectáculo musical, que cada año combina tecnología, diseño y logística de alto nivel. La colaboración de especialistas en distintas áreas resulta fundamental para que cada elemento funcione de forma precisa durante una transmisión seguida por millones de personas.

El trabajo de Alex Tovar se enfocó en la adaptación técnica del vehículo, integrándolo a las necesidades del show, que exige exactitud en tiempos, movimientos y seguridad.

Reconocen su trabajo desde el Gobierno de Hidalgo

El gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca, destacó públicamente el logro del joven hidalguense a través de sus redes sociales oficiales.

“¡Desde Hidalgo hasta el escenario del Super Bowl! Mi felicitación a Alex Tovar y a su equipo, quienes llevaron su talento y creatividad a uno de los espectáculos más vistos del mundo, adaptando la camioneta del show de medio tiempo donde se presentó Bad Bunny”. Julio Menchaca, gobernador del estado de Hidalgo

El mandatario agregó que historias como esta reflejan la capacidad y preparación de jóvenes del estado:

“Historias como la suya nos recuerdan que aquí en nuestro estado hay capacidad, innovación y gente que llega tan lejos como se lo propone. ¡Hidalgo es una potencia en marcha!” Julio Menchaca, gobernador del estado de Hidalgo

En las publicaciones compartidas, se observan imágenes de Alex Tovar junto a su equipo de trabajo y la pickup que formó parte del espectáculo del “Conejo Malo”.

Un logro que trasciende fronteras

El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl es uno de los eventos televisivos con mayor audiencia global, lo que convierte cada participación técnica en una vitrina internacional para los profesionales involucrados. La intervención de talento mexicano en este tipo de producciones refleja la presencia de especialistas nacionales en proyectos de alto impacto.

