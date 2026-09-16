Conmemora Julio Menchaca, junto con el pueblo de Hidalgo, el 216 aniversario del inicio de la Independencia de México

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Gobernador Julio Menchaca Salazar. Foto: Gobierno de Hidalgo

Con orgullo y profundo amor por México, el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar encabezó la ceremonia del Grito de Independencia, en el marco del 216 aniversario del inicio de la lucha que dio libertad y soberanía a nuestra nación.

Celebra Julio Menchaca el Grito de Independencia en Hidalgo

Ante más de 30 mil hidalguenses reunidas y reunidos en la Plaza Juárez para celebrar esta fecha histórica, el mandatario estatal honró la memoria de quienes entregaron su vida por la patria y pronunció:

“Hidalguenses: ¡Vivan los héroes que nos dieron patria y libertad! ¡Viva Miguel Hidalgo y Costilla! ¡Viva José María Morelos y Pavón! ¡Viva Ignacio Allende! ¡Viva Juan Aldama! ¡Viva Josefa Ortíz! ¡Viva Julián Villagrán! ¡Viva Leona Vicario! ¡Viva la Independencia Nacional! ¡Viva la Transformación! ¡Viva el Estado de Hidalgo! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!”.

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